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【拯救壽司郎】日本壽司郎惡搞事件累股價暴跌　網民發起「拯救行動」社長感動落淚

食用安全 18:36 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

網民發起「拯救壽司郎」行動。（圖片來源：Twitter@daisuke_sdsk、Twitter@accelaJZA80）

日本連鎖壽司店「壽司郎」一向受歡迎，不過早前一名日本高中生於壽司郎拍攝惡搞影片，事件引起公憤，更對拖累壽司郎母公司股價大跌。近日有網民發起「拯救壽司郎」活動，紛紛到店用餐並拍照打卡，支持壽司郎。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】新年4大飲食陷阱易致暗瘡濕疹　皮膚科醫生分享急救護膚法

日本社交媒體早前瘋傳片段，一名17歲高中生在壽司郎用餐時，用舌頭舔豉油樽和茶杯，並用沾了口水的手指抹迴轉帶上的壽司。影片曝光後，壽司郎生意大受影響，母公司「FOOD & LIFE Companies」市值蒸發160億日圓（約港幣10.1億元）。

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有見及此，有日本網民發起「拯救壽司郎」行動，在Twitter上分享自己到壽司郎用餐的照片和影片，並標籤「#スシローを救いたい」，希望以實則行動支持壽司郎，不少藝能界人士和網紅都有響應。

壽司郎社長新居耕平日前於官方Twitter發文，感謝客人支持，更指自己感動落淚，並承諾會繼續努力，讓客人安心享用美味的壽司。

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責任編輯：羅嘉欣

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