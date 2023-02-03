【簡約公屋】楊永杰︰若政府妥善回應訴求　將支持啟德項目

▲ 楊永杰（中）表示，若政府回應相關訴求，會考慮投「支持」票。（趙居逸攝）

簡約公屋啟德選址惹當區居民不滿，本身住在啟德的九龍中立法會議員早前申請集會抗議，被質疑涉及利益衝突。楊永杰今日回應時強調自己是為居民發聲，不涉利益衝突，又稱自申請集會至撤銷過程，沒有收到「溫馨提示」。

擁啟德物業 楊︰為居民發聲不涉利益衝突

「A4聯盟」今日舉行新春傳媒茶敘，楊永杰亦就近日就簡約公屋的事宜解畫，包括自己本身擁啟德物業是否涉利益衝突等。楊永杰強調，自己在事件中不涉利益衝突，「如果這樣是利益衝突，那麼單軌列車、啟德發展、郵輪碼頭，我都不能討論。」

撤銷集會沒有收「溫馨提示」

至於為何申請集會又取消？楊永杰說，政府公布得很急，沒有與市民溝通，因此大部分居民有意見，所以自己申請集會表達訴求，但其後政府釋出善意，同意面對面溝通，發展局亦講明使用年期，所以取消集會，強調事件中沒有收到「溫馨提示」。

簡約公屋項目下周三向立法會工務小組申請撥款，由一開始打算投「反對票」的楊永杰稱，經發展局承諾，現傾向投「棄權票」，但若政府給一個更加完美的答案，例如滿足交通等訴求，則會考慮投「支持票」。

他又稱，A4聯盟不會捆綁式投票，據自己了解，其他三位立法會議員都傾向投支持票。

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記者：趙居逸