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《鬼眼》導演再玩估你唔到　《敲敲門》一家之主抗賊竟揭震撼真相

娛樂 17:28 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

一家人度假期間遇賊人破門入屋，背後卻有驚人秘密。

要數荷里活最懂得玩噱頭的導演，相信印度裔導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）必屬其一，由99年一鳴驚人的《鬼眼》（The Sixth Sense）起，20多年來他的作品都以語出驚人作賣點，大玩扭橋式結局，難得觀眾仍然受落。新戲《敲敲門》（Knock at the Cabin），繼續樂此不疲要估你唔到，這次導演又帶來甚麼驚人結局呢？

對於禮切沙也馬蘭的作品，大多只有兩派影迷，一是極喜歡，讚其出人意表；一是極不屑，認為往往故弄玄虛。事實他極為多產，題材離不開懸疑、驚慄或靈異類型，水準亦十分參差，因此也容易受到批評。

曾演《銀河守護隊》的戴夫巴帝斯塔因著一個理由挾持主角家人。

不過，近年沙也馬蘭的開始減慢創作步伐，自2016年的《思‧裂》（Split），作品有回勇之勢，2021年的《詭老》（Old）亦深受好評，相隔兩年，他再推出新作《敲敲門》，在外國試片後就反應不俗，更被指是這位導演歷年最好的作品。

世界毀滅秘密

《敲敲門》是沙也馬蘭第16部作品，故事講年輕女主角跟隨父母，來到偏僻的郊外小屋渡假，可是禍不單行，四名持槍的陌生人突然破門而入，把他們挾持做人質，並威脅這家人如果想避免世界末日，必須作出一個跟性命攸關的抉擇...

為守護家人，男主角誓死跟疑似悍匪對抗。

在外界通訊有限，叫天不認叫地不聞的情況下，一家人跟這班來歷不明人士鬥智鬥力，以勇氣、智慧和膽識，抽絲剝繭背後真相，究竟地球是否真會毀滅，抑或只是嚇人的藉口？

看故事內容，似乎跟導演早年的《驚兆》（Signs），或另一齣同樣講家人被困屋內對付異星人的《末世街10號》（10 Cloverfield Lane）接近。其實此戲改編自2018年小說《The Cabin at the End of the World》，以末日心理恐慌為主題，而沙也馬蘭曾表示看了這本小說甚為喜歡，更稱令他改變了一生，因此決定改編為電影。

向傳統驚慄片致敬

《敲敲門》貫徹沙也馬蘭作品的宣傳特色，除了演員陣容和故事大綱，對任何製作內容都極為神秘，電影海報只展示一間在陰鬱森林中的小木屋，垂直倒映著斧頭、鐮刀等刀械，以及有著   「CHOOSE」的字樣，相信表達主角面對的抉擇，關乎一家人的生與死。

《敲敲門》有著保護家庭的主題。

據知今次電影著重懷舊驚慄片的氛圍，以懸疑不安的調子貫穿影片，並會使用復古的35mm菲林拍攝，看來是有意向80年代的驚慄大師如Wes Craven等致敬。

事實近年有不少拍懸疑驚慄片甚為出色的新一輩導演，如拍《訪‧嚇》（Get Out）成名的Jordan Peele，創意更被影迷推崇，沙也馬蘭作為此類型的代表人物，要向「後輩」展示一下功力不難理解。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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