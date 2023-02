《鬼眼》導演再玩估你唔到　《敲敲門》一家之主抗賊竟揭震撼真相

▲ 一家人度假期間遇賊人破門入屋,背後卻有驚人秘密。

要數荷里活最懂得玩噱頭的導演,相信印度裔導演禮切沙也馬蘭(M. Night Shyamalan)必屬其一,由99年一鳴驚人的《鬼眼》(The Sixth Sense)起,20多年來他的作品都以語出驚人作賣點,大玩扭橋式結局,難得觀眾仍然受落。新戲《敲敲門》(Knock at the Cabin),繼續樂此不疲要估你唔到,這次導演又帶來甚麼驚人結局呢?

對於禮切沙也馬蘭的作品,大多只有兩派影迷,一是極喜歡,讚其出人意表;一是極不屑,認為往往故弄玄虛。事實他極為多產,題材離不開懸疑、驚慄或靈異類型,水準亦十分參差,因此也容易受到批評。

▲ 曾演《銀河守護隊》的戴夫巴帝斯塔因著一個理由挾持主角家人。

不過,近年沙也馬蘭的開始減慢創作步伐,自2016年的《思‧裂》(Split),作品有回勇之勢,2021年的《詭老》(Old)亦深受好評,相隔兩年,他再推出新作《敲敲門》,在外國試片後就反應不俗,更被指是這位導演歷年最好的作品。

世界毀滅秘密

《敲敲門》是沙也馬蘭第16部作品,故事講年輕女主角跟隨父母,來到偏僻的郊外小屋渡假,可是禍不單行,四名持槍的陌生人突然破門而入,把他們挾持做人質,並威脅這家人如果想避免世界末日,必須作出一個跟性命攸關的抉擇...

▲ 為守護家人,男主角誓死跟疑似悍匪對抗。

在外界通訊有限,叫天不認叫地不聞的情況下,一家人跟這班來歷不明人士鬥智鬥力,以勇氣、智慧和膽識,抽絲剝繭背後真相,究竟地球是否真會毀滅,抑或只是嚇人的藉口?

看故事內容,似乎跟導演早年的《驚兆》(Signs),或另一齣同樣講家人被困屋內對付異星人的《末世街10號》(10 Cloverfield Lane)接近。其實此戲改編自2018年小說《The Cabin at the End of the World》,以末日心理恐慌為主題,而沙也馬蘭曾表示看了這本小說甚為喜歡,更稱令他改變了一生,因此決定改編為電影。

向傳統驚慄片致敬

《敲敲門》貫徹沙也馬蘭作品的宣傳特色,除了演員陣容和故事大綱,對任何製作內容都極為神秘,電影海報只展示一間在陰鬱森林中的小木屋,垂直倒映著斧頭、鐮刀等刀械,以及有著 「CHOOSE」的字樣,相信表達主角面對的抉擇,關乎一家人的生與死。

▲ 《敲敲門》有著保護家庭的主題。

據知今次電影著重懷舊驚慄片的氛圍,以懸疑不安的調子貫穿影片,並會使用復古的35mm菲林拍攝,看來是有意向80年代的驚慄大師如Wes Craven等致敬。

事實近年有不少拍懸疑驚慄片甚為出色的新一輩導演,如拍《訪‧嚇》(Get Out)成名的Jordan Peele,創意更被影迷推崇,沙也馬蘭作為此類型的代表人物,要向「後輩」展示一下功力不難理解。

最新影片: