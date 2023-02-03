【理大暴動】涉理大外參與暴動　4人判囚58至60個月

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2019年11月18日警方圍堵理大，有人發起「圍魏救趙」行動，4人涉於油麻地參與暴動，早前經審訊後，被裁定暴動罪成，今（3日）於區域法院被判監58個月至60個月。法官判刑時指，示威者目無法紀，挑戰警方權威，這是本案嚴重之處。

被告陳思朗（34歲，的士司機）、朱兆輝（31歲，攝影師）、梁家樂（18歲，學生）及梁栢熙（29歲，建築工人），早前否認於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動，經審訊後被裁定罪成。

法官判刑時指，案發時於窩打老道及彌敦道一帶的示威者人數達2,000人，警員則只有200人，示威者人數遠超警方，並在警方警告後仍不願散去。示威者亦以口罩、面罩隱藏身份，顯然得知行動屬違法，卻以雨傘、木板築成路障，與警方對峙。

法官指，本案共涉及約250枚汽油彈，即使未有證據顯計暴動是有周祥計劃，但亦有一定組織性。法官又指，暴動歷時差不多1小時，示威者多次向警方投擲汽油彈，以致警方防線多次後退。

法官指，示威者目無法紀，挑戰警方權威，這是本案嚴重之處。雖然沒有證據顯示各被告有帶領及參與行動，但有案例指出藉現身壯大聲威，以鼓吹示威者持續作非法行為亦屬參與暴動，遂判梁家樂入獄58個月，餘下3人判刑60個月。

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記者：梁錦麟