【給十九歲的我】紀錄青澀年輕人獨特稜角 專訪英華女生主角談真摰成長史

▲ 以傳統名校英華女學校重建為背景的紀錄片《給十九歲的我》，片中 5 位學生（左起：馬燕茹、Madam、阿佘、阿雀、Shirley）上周重回母校出席電影感恩會。（湯致遠攝）

紀錄片《給十九歲的我》於過去的周末弄得滿城風雨，當中有同學直指一直反對電影公映，但一直未有被正視，英華女學校前校長李石玉如，及紀錄片導演張婉婷分別致歉，並於今日（2月6日）暫停公映。在電影上映前，本報亦做了一個專訪，現摘錄如下。

紀錄片好看，有的因為充滿獵奇，有的因為真摰，而當被紀錄者是年輕人時，更易讓人邊看邊忍俊不禁，亦同時讓人心痛不忍，因為成長大多帶着傷痛。花了10年時間攝製的紀錄片《給十九歲的我》，是作為英華女學校校友的張婉婷導演為紀念學校重建的作品，以鏡頭追蹤記錄6位於2011年讀中一的師妹，在校舍歷經變遷的10年來的成長。

要數紀錄少年成長的紀錄片，14年前本港一套《音樂人生》令人難忘，片中年僅11歲的音樂神童充滿悲傷及憤懣的表現，讓人驚訝孩子的早熟以及寂寞。11歲的年紀，正正是今天正式公映的一齣紀錄片《給十九歲的我》當中女學生們一開始被拍攝的年紀。

紀錄片緣起是為記錄英華女學校的重建，2011年時任校長的李石玉如希望記錄這重大時刻，想到當年的中一生剛好將經歷3個校舍，即原校至深水埗的臨時校舍，再重新回到重建後的新校舍，便想到拍攝一齣以學生為主、學校重建為背景的紀錄片，以鮮活方式記錄校園蛻變。現已榮休的前校長李石玉如找來校友張婉婷任導演，作為紀錄片的負責人，開始了這齣意外地歷時10年的浩瀚製作。

▲ 阿佘在感恩會上指影片令自己缺點被放大，但若能消化及調整心態，便是學會愛自己的第一步。（湯致遠攝）

上周新校舍辦發布會

《給十九歲的我》記錄了6位英華女生的成長，有美麗的反叛少女阿佘（佘麗薇）、直言「Hea」是生活態度的阿雀（倫凱頤）、刻苦練習單車的馬燕茹、從小矢志做警察的Madam（羅曉淳）、家庭背景複雜的香港小姐（江冰瀅）及渴望母親關心的學生會會長阿聆（王卓聆）。片中亦有一位意外牽涉的「Side Cast」Shirley（陳可兒）令人印象深刻，成績優異且品性乖巧的她，既是問題少女阿佘的好朋友，亦是與Madam充滿磨擦的領袖生拍檔。

早前《給十九歲的我》一眾台前幕後邀請傳媒於英華女學校舉行感恩會，片中幾位女學生再一次來到鏡頭前，並非演員卻擔起了「主演」的職責，接受訪問，重溫當年點滴。影片從2011年開始攝製，當年11歲的初中生，今天已是23歲婷婷玉立的少女，有人成了音樂老師，有的快將成為醫護界一分子，亦有人重返校園後找到新目標。

反叛少女圓醫護夢

雖在片中被標籤為反叛少女，阿佘對於實踐個人志願卻是相當明確，且成功達標。「我DSE考得不算好，唔上唔落，第一年入不了心目中的醫護學系，便讀相關的Asso（副學士課程），然後第二年升上了港大醫護，今年Year 5，明年畢業。」作為傳統名校的畢業生，她卻直言公開考試並非全部：「我覺得DSE考得不好不要緊，可能我自己一早已確定想做醫護，所以考壞了便馬上循另一條路繼續行，沒有太執着在成績上，認清自己的目標更重要。」

阿佘的中學校園日子過得並不輕鬆，在片中亦見她遭同學排擠、議論，除了好朋友Shirley外，一直愁眉不展兼形單影隻，沒有一般中學少女的活潑熱絡。自言親身經歷過校園冷暴力欺凌的她，希望紀錄片能帶來影響。「現在回想就覺得彷彿是一種磨練，因為曾被人Bully、被人放上討論區，所以現在影片公映，自己的心理壓力反而不太大。但也希望來看的人，不論是有欺凌人，或是遭到欺凌的，都有正面影響。我相信若本性是善良的人，只要遇到觸發點，就能喚起善意。」

本身並非「主角」的Shirley非常捧場，幾場電影活動都見她的身影，似是乖學生本質使然，也或許是本着支持好姊妹阿佘的心意。「我自己已看了好幾次，每次看感受都不同！」在片中Shirley出鏡不多，但品學兼優的形象異常深刻，尤其最後她以極佳成績畢業，卻未有入讀一般人心目中的神科，而是進入了中大音樂系。「我自小已很清楚自己喜歡的是甚麼，亦很開心家人和老師支持。我覺得應該要投入自己真心喜歡的事，那種快樂才能長久保持。」

學生感謝留下珍貴紀錄

中學時Shirley為Head Prefect，需要幫助老師維持同學紀律，品性乖巧的她卻多次包庇「壞學生」阿佘，當中的姊妹情不只令攝製團隊動容，也感動不少觀眾。Shirley笑言至今仍常與阿佘聯絡，她很感恩有這一齣紀錄片，為自己以及好朋友留下了珍貴的回憶。作為DSE前輩，她以自身例子鼓勵準考生：「無論成績如何，最重要是找到自己真正有興趣的事，我相信投入在自己喜歡的事上的快樂，會比選擇別人眼中的神科更實在、更長久。」

感恩會上，阿雀坦率笑稱新校舍很好但自己卻沒有機會享用，指情況恰恰好是「前人種樹，後人乘涼」，更指紀錄片讓她回看與父親關係，感受良多；從小立志成為警察的Madam指影片讓自己想起初心，可以作為未來前進的動力；前港隊單車隊成員馬燕茹則認為重看過去的自己，得到了反思與沉澱的機會。

那些年的青澀、純真、反叛，雖然驟眼看似已換上成熟的打扮或圓滑的言談，細看下卻不失年輕人的獨特稜角。一齣關於香港學生的紀錄片，記錄了成長，也記錄了歷史，難得且真摰。

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紀錄片發起人兼前校長讚學生勇敢

拍攝紀錄片《給十九歲的我》是英華女學校前任校長李石玉如的想法，片中後段透露，石校長在榮休後才公開自己罹患癌症，即在任最後兩年的日子中，她堅持着學校的職務，同時獨自承受病痛，默默接受治療。作為一校之長，她以慈愛的姿態照顧學生，同時以極堅韌的心志帶領學校重建，令人肅然起敬。

感恩會上，久未露面的她操著因治療而變得沙啞的聲音致辭，一再感謝校友張婉婷導演以及攝製團隊的付出，更坦然指影片讓她驚覺作為教育者的不足，以及學生的可愛和勇敢。「當我看見自己在戲院銀幕上出現時，我是覺得驚嚇，然後想到我作為一個成年人也這樣大反應，那我的學生必定更大衝擊，讓我非常欣賞她們。因為一個人能夠面對自己的過往，並且超越自己，是非常強大的成長。」

記者：王嵐