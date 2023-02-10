【校長專欄】兔子故事對成長有啟蒙意義 「龜兔賽跑」警惕不能狂妄驕傲  

▲ 「龜兔賽跑」警惕不能狂妄驕傲 。

「紅眼睛，白衣裳，尾巴短，耳朵長。」卯兔來了，你愛兔子嗎？

兔子是一種溫馴的動物。牠的眼睛如紅寶石，明亮迷人；奶白色的皮毛，非常柔軟整潔。兔子的聽覺靈敏，像是善解人意的知音人。牠輕盈地跳動，又似小仙子在翩翩起舞，難怪是人見人愛的寵物。

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世上流傳許多關於兔子的故事，總對我們成長有啟蒙的意義。你可曾聽過讀過其中的一些嗎？最耳熟能詳的，會是《龜兔賽跑》吧。兔子的一場敗仗，警惕我們不能狂妄驕傲；中國神話中，月宮上有一隻兔子，牠願意陪着孤單的嫦娥，留在月亮上搗藥；外國童話中的兔子，曾經陪伴着愛麗斯夢遊仙境，經歷了不少的奇遇；在日本，相傳有一隻「回頭兔」，會指點迷津，助人從迷失中找到正確的方向；西方有一張著名的「鴨兔圖」，多數人看到它時，第一時間都會認為是鴨子，但只要你轉換角度再看，卻會發現它其實也是隻兔子。這些關於兔子的二三事，你懂得嗎？

兔子是魔術師的變法，只要伸手從紳士帽子裏一探，就會驚奇地出現在我們的眼前。誰的童年曾養過小兔？我有過的一隻小兔是長有灰棕色毛的。記得每天摘幾棵白菜，或用一根胡蘿蔔餵飼牠，旁邊的人只需靜悄悄地看牠的小嘴巴密密咀嚼，便可一整天喜滋滋的。我的小兔子，猜猜我有多愛你？如果時間可以，我會微笑著對你說：「我愛你，從這裏一直到月亮，再——繞回來。」

簡單的快樂猶如吃下一顆甜甜的大白兔糖，生活也應如是。

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