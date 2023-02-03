【新四十二章】糖妹努力儲錢盼為家人置業　出道14年保持童顏全靠一秘訣

▲ 糖妹一向精明。

入行已有14年的糖妹（黃山怡），雖然不見歲月痕跡，仍然可演鄰家女孩角色，事實糖妹思想比外表更為成熟，除了負付起養家責任，共供養弟弟讀大學，她亦早明白要未雨綢繆，高峰期曾買20多份保險，去年底簽了新公司的糖妹，理財目標清晰，便是趁樓市回調，能夠盡快覓到心水上車盤。

去年糖妹跟隨合作多年的經理人轉到全新公司，正是想在演藝路上有更多發展空間。

她透露：「雖然是新公司，但都是同一個經理人做老闆，她是發掘我出道，彼此已十分有默念。最近多了在廣東省工作機會，而且都跟唱歌有關，自己都很開心，因為疫情有兩年沒有回廣州陪外婆，現在就可以一舉兩得，工作之餘又賺了跟家人相處機會，很感恩。」

▲ 糖妹今年會繼續唱歌拍劇兩線發展。（湯致遠攝）

經理人教識理財

糖妹當年因為喜歡唱歌，跟好友糖兄常在街頭表演，因而被經理人發掘。她笑道：「當時我們還以為是騙案，糖兄比我大，就負責查証，發現原來公司都頗有規模。」二人以糖兄妹組合出道，經歷一年表演訓練，由朗豪坊至尖沙咀倒數表演，吸引了許多經驗。

糖妹說十多年來，她獲益最多的，是在經理人身上學會待人處世的學問。「她像慈母式教導，有時我做錯事，會替我收拾殘局，教我娛樂圈生存之道。這些年來總算沒有甚麼負面新聞，外間都覺得我有禮貌，至少不會被指是『偽人』，已經很開心。有時會想如果自己進取和虛偽些，會否發展不一樣，但自己不是這類人，勉強去做反而兩頭唔到岸，最重要是自己舒服，不要強求。」

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糖妹形容跟經理人不止是工作關係，更像家人及財務顧問，為她管理人生規劃。「剛入行，她就教我要儲錢，還借錢我去買第一份保險，到我開始有收入，便教我買儲蓄保險，因做這行要懂得未雨綢繆。」

入行以來，她最高峰是買了20多份保險，不少都是為父母的醫療和意外而買，不過她說現在有些已供完，故考慮把錢又投資在其他方面。

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買樓首要實際

糖妹對家人非常有孝心，寧願放棄買樓的首期，亦肩負供弟弟赴英國讀大學每年約30萬的學費，轉眼4年過去，弟弟已大學畢業，糖妹亦感欣慰。「弟弟讀完書，已出來工作，作為家姐的擔子雖減輕，但仍想照顧家人，因自己近年常在內地工作，便叫弟弟多看顧父母，自己也會努力賺錢，希望將來買間大屋給父母，讓他們住得更舒服。」

一直希望成功上車的糖妹，現仍在物色心水物業，說到置業要求，她亦目標明確。「首先不是說Dream House，最緊要先上車，而且我不打算自住，而是用來投資，自己繼續同父母住，所以要以實際為主，希望買到兩房單位，容易放租。」

糖妹坦言做演藝工作，不能只顧夢想，也要考慮家庭責任，她一早明白「麵包」同樣重要，學識平衡現實和藝術。

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保持童顏秘訣

以歌手入行的糖妹，近年主持和演員的身份更為人認同，但她從沒有放棄初心。「有機會拍劇也很開心，如之前演《童時愛上你》和《新四十二章》都有滿足感，而且確實會增加入屋程度，以至廣東地區觀眾都是看劇而認識我。」

不過她表示在演戲上不會強求：「有得拍就開心，反而會更主動爭取唱歌機會。這行是鬥長命，只要keep住唱，用時間去令人接受自己不同身份。」

童顏一向是糖妹的強項，她亦不覺得會局限演出機會：「朋友說，我50歲可能也不變，或者這樣捱得更耐呢！」她笑道：「正因如此，到了這年紀也開始關心養生，譬如會多飲膠原蛋白，另外婆婆年紀漸老，也會多上網留意資訊，幫家人網購健康產品。」

心境開朗的糖妹，可能才是青春常駐的秘訣。

髮型 : Eas Fu @admixHairStyling

服裝 : Agnes B

記者：區家歷