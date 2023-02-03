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【有種老闆娘2】裕美指林作「小家」為50蚊計較 　透露將赴日本尋父

娛樂 19:28 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

由可宜擔任主持的HOY TV節目《有種老闆娘2》邀得林作和裕美擔任嘉賓，今日（2月3日）他們齊齊現身在林作的半山豪宅，在2020年裕美宣布投資6位數字做珠寶網店。

裕美接受TOPick訪問表示，珠寶網店仍在營運當中：「一直在做不同的生意，主要以網上為主，由自己一手一腳開始，現在可邀請人入股一起分擔。（除了珠寶網店，還有甚麼生意？）早前是做二手名牌網店，因為都是用他（林作）的名字，所以是屬於他。」

【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀

揭林作非常斤斤計較  林作自豪有裕美

記者談到二人分得那麼清楚，裕美即回所有東西都是AA制，更踢爆林作斤斤計較：「以前我沒有信用卡，我只是借他張卡買東西吃，誰知他對我說『50蚊你幾時畀番我？』最後我給他100元。」林作回應表示：「我們注重培養獨立經濟能力。」

提到早前裕美自爆每月給五位數零用錢給林作，她說：「仍然一直給他。（林作有做保險還要給他零用錢？）他不會嫌錢多。」

至於林作直言：「找尋良好經濟能力的伴侶方面，我是港男夢寐以求的偶像。（你為女友感自豪？）非常自豪，我認定找另一半一定要找叻過自己，這樣才會有安全感。」

他又指家中的白板寫上「我愛裕美」作為家訓，時刻提醒自己愛的宣言，並表示自己會在精神上支持裕美發展事業。

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裕美將親赴日本尋父

林作那麼「支持」自己，對此滿意其表現嗎？裕美說：「我覺得做女人一定要靠自己，如果只靠對方，我認為在大家關係上對方都會睇少你，甚至可以形容得你好差，所以自己只要有能力，更可以有話事權，有沒有對方都沒所謂，對方都會較珍惜你以及沒有人有責任養你。」

至於提到早前裕美在網上尋父，問到現時進展如何？她說：「我po了那張與爸爸的合照後，有網民在Twitter聲稱找到對方，我已傳了很多訊息給他，但一直收不到回覆。加上爸爸已80多歲，這個年紀又未必會玩社交媒體，所以找他會比較難。」

她續說：「今年我會去日本工作再嘗試找他，我會在當地唱歌希望人傳人得到消息。（知道爸爸出沒範圍？）因為小時候和爸爸住的地方，與他自己本身的鄉下離很遠，如果他返了鄉下就有機會在那邊。有人叫我找私家偵探，但我希望自己嘗試一下，最後才行這步。」

早前裕美在網上尋父

林作支持女友尋親 對前度不作評論

問到林作是否支持女友到日本尋親，他說：「我覺得幾好，她去了日本，大家有距離是好事。」

最後談到他的前女友麥明詩與前機師盛勁為拍拖，他會否祝福對方？林作說：「我們不會作任何評論，這樣是最好的尊重。」

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