【立春增高】把握兒童長高黃金期 中醫媽媽：少吃一類食物免傷脾胃礙發育

▲ 把握兒童長高黃金期 中醫媽媽謝嘉雯建議小朋友少吃一類食物。

「立春」是24節氣之首，意味著春天正式開始，在一年四季之中，春天（3至5月）也是小朋友生長速度最快，較秋天（9至11月）高出兩倍或以上。註冊中醫師謝嘉雯，建議各位家長可多注意「立春」時節小朋友在食療上的宜忌，同時推介家長滾兩款簡單湯水，有溫陽養血受及健胃清熱功效，適合一家大細飲用之餘又有助小朋友快高長大。

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世界衛生組織報告表示，小朋友一年四季身高增長速度均有不同，春夏季即平均高22毫米，是秋季的2－2.5倍。 以整年來看，5月則是長高得最快，平均達到7.3 毫米，10月則是成長得最慢，平均增長3.3毫米。由於春天陽光含有「溫和不強烈」紫外線，紫外線照射人體後會轉化成維他命D3，能夠為骨骼提供充足的鈣、磷。



不少人認為兒童長高全大部分受遺傳影響，作為兩孩之母的謝醫師，也十分著重兒童健康成長，她回覆記者查詢時指出，

腎為先天之本，來源於父母之精，因此身高也受遺傳影響。但先天不足，後天補，即使父母不高，只要後天之本『脾胃』功能好，保證營養到位，那便發揮到脾作為後天氣血生化之源的功效，充養形體。



謝嘉雯醫師指春天是肝氣旺盛易生脾胃病之時，因此在家長也可多注意飲食方面的宜忌:



少吃酸性食物，多吃性甘及辛食物，以養脾。家長可以滾兩款簡單湯水，有溫陽養血受及健胃清熱功效。

【韭菜豬膶杞子湯】



【功效】溫陽養血



【適用人士】怕冷、血虛的媽媽、經常用電腦上、學習的小朋友、工作的成人。

【材料】

‧韭菜300克

‧豬膶半斤

‧杞子30克

‧薑4-5片

‧豬膶醃料

‧生抽

‧茶匙

‧生粉1茶匙

‧糖1茶匙

【方法】

1.把豬膶切片後以清水浸水1小時，瀝乾豬膶水，以醃料醃15分鐘。

2.燒熱油鑊，爆香薑片，加入豬膶，炒至七成熟，備用。

3.準備3公升水，加入韭菜，杞子，水滾後中火煲約15分鐘，

4.加入炒至七成熟的豬膶和薑片於湯中，再滾若5分鐘至豬膶熟透便可熄火。



豬膶即豬的肝臟，含豐富鐵質和維生素A，除了補血外加入同是養肝明目的杞子，有助維持眼睛健康。以薑片先炒豬膶，可除腥味，藉薑片為湯水加強散寒的效果。

韭菜性味辛溫，能溫腎助陽，宣痹止痛。適當進食韭菜可以提升陽氣，令身體容易適應乍暖還寒的初春氣候。 但如口舌生瘡，咽乾喉痛的人則不宜食用，以免加重「上火」症狀。



【芫荽鯇魚鮮蝦湯】

【功效】健胃清熱

【適用人士】食慾欠佳發育階段的小朋友

【材料】

‧芫荽1-2小束

‧鯇魚腩適量

‧鮮蝦8-10隻左右（或以蝦仁替代）

‧硬豆腐1磚

‧薑2-3片

【方法】

1.燒熱油鑊，爆香薑片，把鯇魚腩煎香，以去除魚腥味。

2.加水3公升，放入已切件的豆腐和鮮蝦，和鯇魚腩一起大火滾15分鐘。

3.水滚至奶白色後，加入已切碎的芫荽，再滾若3-5分鐘後熄火便可。



【小貼士】

加入喜愛的麵食，如粉絲或通粉，可成鮮甜美味的一餐。鯇魚和蝦飲同屬性味甘溫的食物，鯇魚暖胃祛風，蝦可補腎壯陽，海鮮類中，蝦含豐富蛋白質，魚肉屬於優質蛋白，容易被人體吸收，其不飽和脂肪和蛋白質可刺激生長激素分泌，有助小朋友發育長高和促進智力發展。

加入鈣質豐富的硬豆腐，令骨骼健康，特別對不喜歡飲奶或對奶類敏感的人士，硬豆腐是很好的高鈣選擇。芫荽性味辛溫，能發汗透疹，消食下氣，清熱利尿。 熄火前5分鐘加入芫荽碎能取其芳香健胃的作用，又不怕其味道蓋過其他食材。



【立春飲食宜忌】

‧少吃酸，因為酸味入肝，易使肝氣偏亢，影響脾胃功能。

‧多吃辛未食物，如蘆筍、芫荽、韭菜、蔥、薑、蒜等。

.多吃甘味健脾食物，如米、麥、棗、 蜂蜜、蕃薯、南瓜、山藥（淮山）等。

▲ 註冊中醫師謝嘉雯。(照片由受訪者提供)

「立春」食譜由謝嘉雯中醫師提供

*以上資料僅供參考，詳盡可向註冊中醫師查詢。





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責任編輯︰許珞珩