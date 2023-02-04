【跨境學童】跨境生回港在即　中學校長料跨境初中生需協助適應校園生活

▲ 教育局表示會分兩階段安排跨境生回港上課。（林宇翔攝）

本港和內地下周一（6日）全面通關，跨境生回港在即。教育局表示，下周三（8日）起，分兩階段安排跨境生回港上課，並向有跨境生的學校發信，呼籲校方提醒有關學生及其監護人盡早辦理證件。有小學校長指，跨境生回港證過期無法申請禁區紙，以致影響校巴服務安排。有中學校長則指，校方會幫助初中跨境生適應校園，亦稱上學前需完成快測的措施「無可厚非」。

教育局下周三（8日）率先安排跨境中學生回港復課，至本月22日則會安排小學、特殊學校及幼稚園跨境學生回港上課。教育局局長蔡若蓮表示，考慮到全面通關初期口岸及交通繁忙，會為跨境學生提供便利過關服務，教育局會經學校通知家長各個口岸的清關安排及交通配套，以便選用合適口岸。

教育局上月亦發信呼籲校方務必提醒有關學生及其監護人盡早辦理旅遊證件，局方將為跨境學生申領回港證作特別安排，包括經學校為有需要的學生統一代辦申領或者換領回港證。教聯會主席黃錦良認為，分階段讓不同年級的跨境學童復課，安排恰當。

局方又指，會盡快處理校巴服務申請。鳳溪第一小學校長朱偉林指，跨境校巴供應理想，但不少跨境生的回港證已過期，以致未能申請禁區紙。他表示，校方會為有關學生檢視申請表及交到入境處，加快申請。

香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學校長方奕亮指，學校會針對初中跨境生作安排，認為初中生升學後一直停課，需要較多時間重新適應校園；而高中生在港上課亦只有短短一年，其後便封關，故會於下周四（9日）及下周五 （10日）舉辦輔導日，處理原定於開學日辦理的班務，並幫助跨境生熟悉課程、班房位置及午膳安排，盡快適應校園。

朱偉林又指表示，學校逾60名借讀生將會陸續回港復課，他們已簽署承諾書保留在港學位，疫情期間短暫回到內地上課。他指已確定有部分同學會隨即回港，亦有部分可能留待內地學期完結。他亦指，有幾名疫情一開始就退學的跨境生已向學校表示有意回港上學，預期全面通關後，會吸引在港讀幼稚園的內地小學生轉回香港上學。

深港跨境學童家長會主席黃菁葒表示，跨境生無需再完成核酸檢測要求及爭奪配額過境上學，現時只有約1至2成跨境中學生回校，相信全面通關後會增至5至6成。

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記者：梁凱婷