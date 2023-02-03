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【煽動政權】涉網上鼓吹推翻政權兼藏武　武術教練及助理認煽動等罪候

社會 17:59 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

（資料圖片）

59歲武術教練涉於網上鼓吹練武及推翻中國共產黨，並擬創立香港武獨黨，招募學生學習軍事，警方派出臥底探員到其尖沙咀武館調查後，拘捕武術教練及其女助理，並於兩人家中搜出弓弩及逾百支短箭等。兩人今（3日）在區域法院各認無牌管有槍械罪，男被告另承認煽動顛覆國家政權罪。案件押後至2月24日求情及判刑，男被告續還押，女被告准以人事及現金10萬元保釋候判。

兩名被告分別為黃德強（59歲，武術教練，男）及張文芝（61歲，無業，女），分別承認1項無牌管有槍械罪，黃另承認1項煽動顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》。黃及張各被控一項管有武器罪則獲存檔法庭。

案情指，警方在網上巡邏時發現兩個可疑Facebook帳戶，當中涉及39項煽動訊息，當中邀請他人加入其名為「集英楊武堂殺鬼隊訓練班 」的武術班，以提供武術、武器訓練，又邀請他人加入其部隊，推翻中國共產黨。

警方隨後派出臥底探員混入武術班，當時男被告為武術班負責人，並為學員提供武術訓練，班上則有5名成員，包括女被告。警方於下課後突擊檢查武術班，發現兩名被告各自為上述Facebook帳戶的持有人，遂拘捕兩人，男被告在警誡下承認是武術班教練，以及兩個Facebook帳戶的用家。

警方在武館內搜出四疊手寫筆記，當中提及被告打算創立香港武獨黨，招募學生學習軍事，以武力促使香港獨立及建立影子政府。警方另於男被告手機發現載有致袁弓夷的書信檔案，再從兩名被告家中搜出共7把弩、2把斧頭、3把劍及逾百支短箭。

法官批准女被告以現金及人事擔保各5萬元保釋候判，期間不得離港、接觸控方證人，以及遵守宵禁令、居住在報稱地址等。法官另將案件押後至2月24日判刑，男被告則還押以候背景報告後始判刑。

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記者：梁錦麟

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