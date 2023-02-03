【毒舌大狀】王丹妮從模界轉投電影界　無懼單親家庭成長樂觀面對人生

▲ 王丹妮成為票房福將。

港產片《毒舌大狀》叫好又叫座，成賀歲檔期之冠，當中女主角王丹妮（Louise）從影到今，只參演過兩套電影，但已成累積票房最高的香港女演員。

不過王丹妮人生並非一帆風順，曾歷艱辛童年、當過單親媽媽的她，卻以樂觀的心態面對逆境，甚少怨天尤人，並視之為上天對她的考驗。

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王丹妮成票房福將

現年32歲、由模特兒轉當演員王丹妮憑電影處女作《梅艷芳》奪第40屆香港電影金像獎最佳新演員，現正上映的《毒舌大狀》備受觀眾愛戴，Louise精湛的演出亦令她的銀色旅途更上一層樓。

華語電影票房紀錄的首5部電影，由第1名至第5名為《明日戰記》、《飯戲攻心》、《寒戰II》、《毒舌大狀》（上映中）及《梅艷芳》，王丹妮個人便佔其中兩套，而且仍在上映當中《毒舌大狀》開畫只14日已累收約6500元，依走勢隨時收過億，王丹妮堪稱票房福將。

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羅孝勇視繼女如親生

王丹妮自幼在新界屯門友愛邨長大，17歲參加Elite模特兒比賽，先後奪得香港區冠軍和亞太區總冠軍，正式入行做時裝模特兒。

Louise在23歲那年意外懷孕並於同年產下女兒，由此成為未婚媽媽。在2015年遇上真命天子羅孝勇，二人交往一段日子後，於2020年12月結婚，而羅孝勇亦視繼女如親生女兒，一家三口幸福生活。

▲ 一家三口。（IG圖片）

甚少怨天尤人

王丹妮本身也是於單親家庭成長，所以王媽媽要母兼父職養家。

Louise曾出席香港大學講座會時，憶成長經歷時表示，王媽媽是對她一生影響最大的人：「我很自豪自己媽咪與眾不同。她當年每天做兩份工，每天只有3小時睡覺，累得一次眼花撞爆商場玻璃門，更弄傷眼睛，回家戴上黑超亦不願告訴我們，免得我們嚇倒。」

雖然不算成長於富裕家庭，但Louise從沒埋怨：「見到媽咪如此辛苦，我感到沒有事情值得抱怨，她既然堅持到湊大我們，相信沒有更大的難題是解決不到。所以我很少抱怨，只會視為上天的考驗。」

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