【超市大搜查】攝取高糖易致肥胖影響專注力　32款低糖或無糖原味豆漿豆奶

▲ 列出32款低糖或無糖原味豆製飲品的含糖量。

很多小朋友早餐都會飲杯奶，揭開醒神一天之始！有患乳糖不耐症者喝牛奶易腹瀉，牛奶之外，就會選擇植物奶，而植物奶當中，豆漿豆奶是不錯的選擇。坊間有各式品牌款式的豆漿豆奶，當中會標榜低糖無糖等，家長可考慮之。今次TOPick記者找到32款低糖或無糖原味豆漿豆奶，不計無糖，低糖含量差異大，每100克計由0.6克至5克不等。

豆漿豆奶豆乳

市面上有很多已包裝好的豆製飲品，有豆漿、豆奶和豆乳，豆奶和豆乳屬於同一類，只是後者為日本豆奶產品的名稱。而豆漿跟豆奶不同在於製法，豆漿是將黃豆浸水後煮滾，而豆奶會經過磨碎、過濾、高溫加熱等過程。此外，日本豆乳又分為「無調整/製」及「調整/製」兩大類，據日本農林規格，無調整豆乳是無添加的黃豆飲品，調整豆乳則與豆奶相似。

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市面有豆製飲品會添加糖分等，豐富味道，但要留意高糖陷阱。中大糖尿病及肥胖症研究所客席副教授史曼媚博士曾接受TOPick訪問提及，過往有一些研究提到兒童吃過多的糖分會影響專注力，高糖分的早餐會令血糖飆升再下降，血糖不能持續供應大腦所需，影響早上學習能力和專注力。另一方面，吃過多糖分會增加兒童蛀牙的風險，糖過多亦會容易增加體重負擔，從而增加因肥胖而引起的健康問題，例如心臟病、糖尿病等。兒童一般建議每天攝取最好少於25克，成人就不多於50克的糖，最好更是低於37.5克。

19款豆奶糖分含量

根據食物安全中心資料，液體食物中「高糖」定義每100毫升超過7.5克糖、「低糖」為每100毫升不超過5克糖，而「無糖」是每100毫升不超過0.5克糖。TOPick找到32款低糖或無糖原味豆漿豆奶，以下為19款豆奶/豆乳的糖分含量，排列由低至高︰

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13款豆漿糖分含量



以下為13款豆漿的糖分含量，排列由低至高︰

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註︰以上資料一切以包裝為準

大豆食物助提高記憶力

豆奶豆漿原料為大豆，而大豆含卵磷脂是構成細胞膜的重要成分，多吃可提高記憶力、對認知有幫助。而消委會指出豆奶/豆漿在一眾植物奶中，蛋白質和營養含量與牛奶相近，被視為牛奶的替代品。不過要留意大部分鈣質會留在製造豆奶過程中被隔掉的豆渣內，因此如果豆奶沒有增強營養（fortified），所含的鈣質一般不高，建議選購前宜細閱營養標籤，選出適合的產品。

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責任編輯︰顏紫燕