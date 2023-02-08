【購物指南】情人節要氹另一半開心　專家分享揀白鑽彩鑽全攻略

▲ 情人節要氹另一半開心，就要好好睇吓專家分享揀白鑽彩鑽全攻略！

不少人也會首選鑽石或寶石送予摯愛，代表著永恆不變的愛。現時最流行的必然是白鑽；有預算的則可能會選擇彩鑽。情人節將至，今集《靚太安樂窩》則邀請香港珠寶學院副院長嚴軍先生教我們如何揀選各類型的鑽石！

▲ 香港珠寶學院副院長嚴軍先生（右）與我們分享挑選鑽石閃爆秘訣。（湛斯雅 攝）

白鑽

挑選白鑽，首先必須學懂的是如何「睇4C」，分別為：Carat（克拉）、Colour（顏色）、Clarity（淨度）以及Cutting（切割）。一般而言，買白鑽的時候會有GIA證書，而「4C」則可全反映於證書之上。

▲ GIA證書是看鑽石4C的一大「工具」。（湛斯雅 攝）

Carat（克拉）

克拉，是量度鑽石大小的單位，0.2克為一克拉，若1克的鑽石即是5卡鑽石。嚴先生指出，不少人在選購鑽石時最關心的是顏色，但是克拉也是十分重要的一環。

1卡石以上的鑽石在市場上較為保值而且升值潛力也較為高，若購買低於1卡鑽石長遠而言比較「不保值」。嚴先生也指出明白不是每一個人也能負擔得起1卡鑽石的價錢。所以他建議若大家，如想保值又不想支付昂貴金額的話則可購買0.9卡以上的鑽石。因為相比1卡鑽石價錢上的差距非常遠，但卻是1卡以下鑽石的保值能力最強。

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Colour（顏色）

鑽石的顏色可分為22個等級，大家在選購時候可主要分為3個等級：很潔白、中間潔白以及不潔白。

嚴先生指出鑽石中最白的等級稱為D，同時代表Diamond（鑽石）。因此，由D開始計算可一直數至Z。行內人會以H級作為「分水嶺」，大家在選購時可留意印在GIA證書之上的鑽石等級，若是H以上的等級便可稱為視覺上很潔白；由H到M便是中間潔白，M以下等級便是肉眼可見地泛黃。

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Clarity（淨度）

鑽石的淨度一般而言並非可靠肉眼分辨，行內人也會需要借助專業工具，如10倍或20倍放大鏡甚至是顯微鏡觀察及評定。

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至於瑕疵明顯度方面，也可分為數個等級。嚴先生指，當中最完美的是Flawless ；次一等的則為IF（Internally Flawless），內部無瑕。可是市場上Flawless的鑽石已非常旱有，主要市場上可買的都是IF。

除了瑕疵明顯度，還會以鑽石的潔淨程度來評定鑽石的淨度等級。

嚴先生續提醒指，VVS及VS已可稱為「非常乾淨」，若是VS以下的等級則是鑽石上有肉眼可見的花痕，並不建議消費者選購。

Cutting（切割）

切割技術是對鑽石的「火數」影響最大，可是「火數」並不會列在證書之上，所以必須靠證書上的資料，如Cutting（切割)、Polish（拋光）以及Proportions（比例）去推論。

一般而言，證書上相關的等級可分為Exllcellent（極好），Very Good（非常好）、Good（好）、Fair（不合格）及Poor（差），而在市場上流通的大多也是Good。但隨著消費者的要求提升，嚴先生指不少人也會要求購買Exllcellent級別的鑽石，所以提醒大家在購買時必須要留意清楚。

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彩鑽

各種彩鑽顏色的原理也不同，如最常見的黃色彩鑽是源於氮；藍色彩鑽則是源於硼；綠色彩鑽則是源於輻射；紅色及粉紅色彩鑽則是源於塑性變形等。以稀有度而言最稀有的是紅鑽，第二便是綠鑽，再接下來便是藍鑽以及粉紅鑽與黃鑽。

嚴先生指挑選彩鑽並非如白鑽般只留意「4C」的標準，反而最重要是鑽石顏色的鮮豔程度。至於鑽石本體上的瑕疵並不太重要，因為彩鑽在出產時會有瑕疵乃是等閒之事，提醒大家不用過於介懷。

最後嚴先生提醒，若大家購買彩鑽的話需更注意切割方面。由於彩鑽顏色較為不均勻，所以一般而言並不會要求彩鑽切割為正常的形狀如圓形，故大家若想將彩鑽的「光彩」呈現得最好，可要求切割成特別的形狀，以達至最佳效果。

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▲ 香港珠寶學院副院長嚴軍先生。（湛斯雅 攝）

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責任編輯：陳欣潼