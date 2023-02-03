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【情人節2023】A-1 Bakery 聯乘 GODIVA 推出限量版情人節蛋糕「GODIVA 浪漫絮語」

休閒消費 18:16 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

A-1 Bakery 聯乘 GODIVA 推出限量版情人節蛋糕「GODIVA 浪漫絮語」。

每年情人節最多人會問買什麼禮物是最好的？A-1 Bakery X GODIVA今年與你再續浪漫約定！繼往年 A-1 Bakery X GODIVA 合作推出了情人節蛋糕，今年再度聯乘 GODIVA 推出限量版「GODIVA 浪漫絮語」(草莓生巧克力慕絲蛋糕)，款式賣相精美誘人，給她/他最美的禮物就是最美的事。 

最新影片推介︰

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【靚太廚房】營養師教煮低卡健康團年菜　30分鐘完成雞胸肉娃娃菜卷

草莓生巧克力慕絲蛋糕用的是日本甜王草莓啫喱再配上香濃 GODIVA 巧克力忌廉，口感細密香滑，濃厚的巧克力配上酸酸甜甜的草莓果醬，幼滑怡人的果醬襯托出巧克力的甘甜。

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責任編輯︰王明芳

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