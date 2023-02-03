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【鐵路事故】港鐵公布將軍澳綫甩卡調查報告　成因料為原廠生產時固定劑使用不當

社會 18:19 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

（資料圖片）

港鐵公司今天（3日）公佈去年12月5日將軍澳綫列車事故的調查報告。報告確認事故成因是列車第6卡車廂中的半永久車鈎裝置內，一個用於固定緩衝器的套環鬆脫，致緩衝器移位。

調查委員會認爲，套環鬆脫最可能成因是在原廠生產時，未有效地使用螺絲固定劑 (Loctite) 於螺紋上，使套環不能永久固定，而經多年使用後，致套環鬆脫。

港鐵有部分列車的車鈎裝置亦使用同類型緩衝器，經拆開車卡之間同類車鈎裝置內的緩衝器作檢查後，港鐵確認未有發現任何套環鬆動。

港鐵公司車務總監李家潤表示，就將軍澳綫事故，港鐵會按照委員會建議作出改善，包括按緩衝器製造商建議，為車鈎裝置內同類型緩衝器的套環加裝2個額外加固裝置。

港鐵亦會要求車鈎供應商逐步更換緩衝器，以一款不需用套環的設計為替代，以及與供應商探討運用科技等工具監測緩衝器的運作情況，以作適當預防維護。而就事故的成因，港鐵會跟據合約向有關方面作出跟進。

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記者：陳梓蔚

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