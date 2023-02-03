【理大暴動】涉逃出理大被截4人認暴動候判　15人否認妨礙司法公正等罪

▲ 4人涉逃出理大被截認暴動罪候判。資料圖片

2019年11月警方圍堵理大，有人從理大校園天橋游繩突圍，警方於理大外截獲7輛車，19人被控企圖妨礙司法公正罪及危駕罪，其中14人上月被加控暴動罪，案件今（3日）在區域法院續審。4人在開審前承認暴動罪，企圖妨礙司法公正罪則存檔法庭，不予起訴，還押至同案被告審結後判刑。案情指，被告從理大內的行人天橋逃走，在行車天橋登上接應車輛時被截停，其中3名被告被拍得在紅磡繞道上跑過；有警員使用滅火筒時弄傷尾指，永久喪失1.5%工作能力。

本案為區域法院案件，移師西九龍裁判法院審理。4名被告林斌（20歲學生）、陳俊鋒（20歲，理財顧問）、利文熙（20歲，學生）及陳宇晴（17歲，學生），承認1項暴動罪，即於或約於 2019 年11月17日至18日，在理大連同其他人參與暴動。4人另被控的作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪則存檔法庭，不予起訴。其餘15人否認企圖妨礙司法公正及暴動罪，下周一（6日）開審。

案情指，理大一帶在11月11日起發生暴動，涉案期間警方已封鎖理大所有出入口及附近道路，4名被告在11月18日由理大連接X座及Z座的行人天橋一帶逃走，繞過警方的封鎖線。當日早上約10時，警方發現有2條繩自該天橋垂下到加士居道行車天橋。當晚8時許，大批人游繩至行車天橋，跑向紅磡繞道方向，另有40人從理大V座及Z座跑上行車天橋，警方發射催淚彈阻止，天橋上的示威者投擲汽油彈反擊。

至9時許，警方於紅磡繞道往公主道及加士居道的行車天橋的交界處，截停包括本案7輛車在內的17輛車，4名被告當時身處不同車輛上。林斌、陳俊鋒及利文熙被拍得在紅磡繞道上跑過。

警方其後在理大內發現約5,000項爆炸品及約800項武器，包括弓箭、投擲器及防毒面具等。警員傷勢方面，有警員用滅火筒撲滅汽油彈時，被滅火筒噴至左手燙傷；另有警員因用手阻擋雜物而導致尾指彎曲，檢驗後被診斷永久喪失1.5%賺取收入能力。

控方指，本案涉及損毁的財產包括紅隧20個收費亭、理大停車場內多輛私家車、以及理大內的餐廳設施等。被告在封鎖前已身處理大，藉留守現場以便利、協助或鼓勵等形式而作為参與暴動的一份子，4人連同他人逃離理大的時也屬於暴動的延伸。

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記者：陳曉欣