【謀殺情婦】涉殺情婦後棄屍　已婚證券公司前董事否認謀殺

▲ 被告陳文深否認謀殺罪，案件今於高院開審。資料圖片

已婚證券公司前董事與33歲夜總會女公關發展婚外情3年後遭揭發，情婦其後失蹤，警方接獲其兄長報警尋人後，憑閉路電視片段揭發前董事曾多次進出情婦所住大廈，搬走大尼龍袋及駕車往將軍澳棄掉，並召裝修工清空及裝修單位，最終揭發情婦於單位內被殺。涉案前董事於情婦失蹤後半年被捕，今(3日)於高等法院否認謀殺罪開審。控方開案詞指，不爭議被告非法殺害死者及棄屍，控方須憑環境證供證明被告有意圖殺害死者。

被告陳文深，現年49歲，案發時為證券公司董事，否認於2011年10月6日謀殺女子秦嘉儀（33歲）。

控方開案陳詞指，死者於2001年與港人結婚，2006年來港定居，翌年離婚。死者於2006年始於佐敦一夜總會當公關工作，2007年認識被告，至2008年中與被告發展成親密關係，成為其情婦。當時被告已婚，育有兩名年幼子女。2009年被告以150萬元購入涉案淘大花園單位，被告支付首期，每月按揭供款則由死者銀行帳户扣除。

及至2011年3月，被告妻子發現丈夫有婚外情，同年7月中妻子曾透過手機短訊與死者聯絡，自此被告與死者的關係出現問題，被告亦減少到訪，死者情緒受影響，被告遂安排死者求診心理醫生，被診斷患嚴重抑鬱，死者須於2011年10月11日覆診。

控方指，根據閉路電視片段，死者於2011年10月5日返回淘大花園後，未有再露面。及至2012年1月，死者的兄長從內地來港報警尋人。警方調查後，發現死者的銀行帳戶，除扣除按揭供款外，並沒有任何交易記錄，帳戶內有60萬元。

警方從大廈閉路電視片段發現，被告曾於10月6日進入大廈，逗留1小時42分後離開，再出外購買大型儲存袋、保鮮紙及防臭劑後折返。翌日再返回單位，以手推車搬走大型及尼龍袋到停車場，再駕車到將軍澳棄掉。控方指當時被告已於單位殺害被告，並將屍體搬走。

控方指被告於兩天後安排裝修工人清空及裝修單位，同日到車行洗車，並保存死者手機，假扮死者回覆友人短訊，聲稱已到內地玩樂，被告更於辦公室用電話致電死者手機，控方指被告此舉是假裝曾尋找死者，被告於2012年4月被捕。

控方指雙方不爭議被告於案發時沒有向救護員或警方求助，亦沒有向死者提供任何醫療輔助，單位亦沒有任何血迹。控方指不爭議被告非法殺害了死者，關鍵是被告是否有意圖殺害死者。控方指本案沒有目擊證人，只依賴環境證供證明被告有意圖殺人，並且迅速決定棄屍，控方籲陪審團推論後作出裁決。

聆訊下周一(6日)續。

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記者：林育慧