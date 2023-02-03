【全面通關】各界看好通關效益　林健鋒籲港府組織代表團赴內地「收復失地」

▲ 經民聯議員林健鋒期望，政府可完善過關流程。

港府宣布下周一全面通關，各界表示歡迎，形容是近三年來最大喜訊，看好兩地人文、商貿往來，促進餐飲、旅遊、零售等行業市道，加快本港經濟復甦，達到「路通、人通、財通」。

身兼行政會議成員的經民聯議員林健鋒期望政府完善過關流程，並建議政府，短期內組織高規格代表團到大灣區考察，與內地商討進一步便利經貿往來的措施，加強兩地融合，讓香港盡快收復經濟失地。

民建聯立法會議員梁熙認為，全面通關後，當局仍需繼續落實其他的復常細節，以爭取最大的通關成果，例如早前提出的香港與內地車牌的驗車工作，由於驗車名額有限，經常爆滿，導致港人駕車北上遙遙無期，他說，現時多達三至四萬架跨境「粵港牌」車輛要等候驗車，嚴重窒礙商業投資等活動的恢復，促請當局與內地部門商討，增設驗車名額。

黑碼製造人龍 議員促取消

目前過關須進行健康申報，A4聯盟立法會議員張欣宇將早前關口大排長龍的問題歸咎於「黑碼」，希望當局與內地加強溝通，解決相關問題。「A4聯盟」立法會議員楊永杰亦希望政府盡快取消過關黑碼，又認為，免核酸通關後，本地核酸檢測需求會逐漸下降，建議政府將部分社區流動檢測站，搬遷至公立醫院，讓市民可享用原本的公共設施，務求物盡所用，節省公帑。

選委界立法會議員陳沛良指出，港澳旅遊團復辦，面對可能大幅增加的旅客人流，政府必須提前做好各項規劃配套，包括提升口岸通行能力、各種公共交通的接駁分流、提供旅遊指引等，為旅客提供好的旅遊體驗，展現香港熱情好客的國際大都會形象。

紡織及製衣界議員陳祖恒相信，全面通關後，勢必有助業界和工商界更主動對接國家發展機遇，便利港商頻繁往返內地接洽企業、巡視業務、開拓內銷市場。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰