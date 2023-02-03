【鄧桂思案】醫管局聘資深大律師向醫護講解法律程序　醫專明起舉行研討會

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女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，疑因開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治，兩名醫生林治崑與陳小劍早前被控誤殺。醫管局主席范鴻齡表示，不少同事對有醫生因為臨床工作而被檢控有所擔憂，深深明白同事的關注。他指，正安排一連串法律及醫療專業相關的研討會及講座，包括邀請資深大律師向同事講解，希望提供更清晰的資訊予同事，讓醫護可以安心執行職務。

范鴻齡指，案件已進入司法程序不便評論。不過，可以肯定的是，醫管局會竭盡一切所能，全力支援與支持事件中的兩位同事，包括在法律層面上提供支援，人力資源部亦會在其他方面提供協助。

他表示，正安排一連串法律及醫療專業相關的研討會及講座，包括邀請資深大律師向同事講解，在醫療事故中有關嚴重疏忽誤殺的相關刑事責任等問題。此外，我們亦已邀請另一名資深大律師，就事件提供獨立法律意見，包括在嚴重疏忽誤殺案中，控方有舉證責任，須在毫無合理疑點的情況下證明被告人有罪（即陪審團要在完全確定下，方可將被告定罪）。

范鴻齡表示，控方須證明控罪的所有元素，包括該疏忽行為屬非常嚴重、應受譴責，甚至應被視為刑事行為。陪審團需要衡量被告違反其謹慎責任應否被視為嚴重疏忽以至一種罪行，考慮因素包括被告的工作環境和情況，例如工作繁重等等。他表示，今次事件不但影響深遠，而且可能曠日持久，我們希望提供更清晰的資訊予同事，讓醫護可以安心執行職務。

另外，醫專今(3日)舉行傳媒茶聚，醫專主席梁嘉傑表示，明日會舉辦網上研討會，邀請法律專家與院士講解背後法律問題，但不會討論最近的案件，他形容研討會屬起步點，大家必須首先要對事件有最基本了解，以正面方法了解如何改善情况，包括了解醫生有何憂慮、醫療系統如何加強病人安全管理。他說必須要對院士有關心和支持，「如醫生唔開心或者擔驚受怕，其實最後損失都可能係病人」。

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記者：陳展棋