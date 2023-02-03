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【疫情檢討】李家超重申不同意獨立調查　醫專梁嘉傑指檢討不應該一刀切

社會 19:48 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

醫專主席梁嘉傑表示疫情檢討不應該一刀切

行政長官李家超表示，不同意成立獨立調查委員會，調查政府抗疫表現，他說沒有公認最佳或標準方法應對疫情，認為持續總結經驗才是最務實有為、最高成本效益的方法，在危機時做到「決定要快、執行要準、落實要有結果」。他指，過去7個月本屆政府持續總結經驗，已經得出最有效的做法，並有信心可處理未來的挑戰。

醫務衛生局長盧寵茂表示，全世界應對疫情都採取階段性檢討和持續改進方法，形容日後面對新病毒或傳染病，仍然要「摸著石頭過河」，雖然很大機會政府會沿用同一政策，但「條河每次都可能不同」，需要作出調整，過程是持續改進，不一定需要做獨立調查。

醫專主席梁嘉傑表示，任何反思都是有益的過程，但至於用什麼方法去做，是否要設委員會去做，則仍有一籃子因素考慮，有待與局方去相討，不應該一刀切。

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記者：陳展棋

 

 


 

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