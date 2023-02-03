【醫生流失】醫專：料疫後海外醫生人數增加　憂流失過多專科醫生對培訓構成壓力

▲ 醫專認為海外醫生疫後數目會增加。（梁偉榮攝）

海外醫生註冊制度推出近一年，特別註冊委員會目前承認三批醫學資格名單，共70多間院校。醫專主席梁嘉傑今（３日）出席傳媒茶聚時表示，醫生註冊條例修訂後，至今有10多名經特別註冊的非本地培訓醫生正接受評核。他認為，疫情後期間，未必吸引到非本地培訓醫生在港執業，相信在疫情後申請人數會增加。

醫專一般事務副主席周雨發表示，未有數據有多少醫生移民離開香港，不過公立醫院的醫生流失至私營市場一直都有，醫管局亦指醫生流失嚴重。他表示，專科醫生的其中一個角色是導師，若流失率太大，會影響專科醫生及家庭醫生的訓練。即使醫科生的名額增加，如沒有足夠導師作培訓，會對學科及學術發展構成壓力。

政府正研究要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期。梁嘉傑表示，原則上認為可以改善人手問題，不過有很多因素需要考慮，研究年期是由專科醫生或是註冊醫生作計算亦要再討論。他表示，明白有不少醫生都對相關措施有考慮，詳情要再作探討。

醫專副主席、香港內科醫學院院長李錦滔表示，專科醫生如很快離開做培訓的基地，對培訓新人會造成青黃不接。如培訓更多新人成為專科醫生，對社會、醫療系統及市民都有幫助。他表示，會平衡專科醫生的感覺、以及醫療制度的培訓。李錦滔表示，即使專科醫生拿了院士資格，亦不代表「天下無敵」，如於公立醫院短時間作磨練，對醫生的專業及技能均有好處。

政府擬修訂《輔助醫療業條例》，醫專擬限制中醫只可在既定的範疇下開展，例如四肢骨骼Ｘ光平片，配合必要的培訓及能力認證。梁嘉傑解釋，現階段未必適合轉介化驗血液、小便大便等，認為中醫目前對西醫實驗室的名稱、分類、檢驗的好壞處仍需增加了解。

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記者：陳展棋