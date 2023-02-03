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【黃Viu劇集】《紅氣球》劇情勁灑狗血　全員不倫搶閨密老公

娛樂 20:52 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

趙恩江（徐智慧飾）

「狗血劇」有著一股神奇魔力，總是讓人在不知不覺中上癮，由徐智慧、洪洙賢和李尚禹主演的熱播韓劇《紅氣球》就是最佳例子！

該劇在韓國首周收視約2.2%，其後不斷刷新自身紀錄，在韓國收視還一度衝破7.9%，屬「刀仔鋸大樹」之作，該劇逢星期六、日晚在「黃Viu煲劇平台」上架。

韓劇《紅氣球》講述人類的貪婪和慾望，除圍繞一對「貧富閨密」趙恩江（徐智慧飾）和韓海洋（洪洙賢飾）的反差故事外，亦不乏背妻出軌、搭上妻子好友等狗血劇必備情節，讓一眾女性觀眾看得又愛又恨，以下幾個「失控」劇情更是刺激收視的幕後推手。

（左起）趙恩江（徐智慧飾）和韓海洋（洪洙賢飾）自高一起成閨密。

狗血位一：愛上閨密老公

劇中「金湯匙」韓海洋（洪洙賢飾）與「土湯匙」趙恩江（徐智慧飾）自高一起成為閨密，前者出身富裕之家，既是韓國著名的珠寶設計師，又與暖男醫生高次元（李尚禹飾）組織幸福家庭，事業愛情兩得意。

反觀恩江沒有正職，只能長期為海洋跑腿，除一力肩負家庭開銷，更被軟飯渣男狠撇，落得人財兩空。

自卑的恩江也逐漸黑化，視高次元為初戀的她不斷施計離間海洋夫婦，更誘惑男方發生一夜情，誓要把閨密老公「歸me」！

趙恩江（徐智慧飾）與海洋丈夫高次元（李尚禹飾）。

狗血位二：全員不倫出軌

恩江默默供養年下男友多年，可是對方考上公務員後竟馬上出軌年輕女生，更「搞出人命」狠撇恩江，令她留下不能磨滅的傷痛；期後恩江與次元發生一夜情，好友海洋亦「不甘後人」，數度與求學時期的觀音兵大搞曖昧，更被老公意外發現二人激吻。

另一邊廂，恩江妹妹恩山（鄭侑敏飾）在姐姐的介紹下到廢鐵處理公司擔任會計，期間愛上比自己大20歲的公司社長池南哲（李誠宰飾），她還虧空公款與愛人共築愛巢，而這位社長正是高醫生的姐夫，關係七國咁亂。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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