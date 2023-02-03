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【前高官動向】聶德權任恒生非執董　鄭若驊重操故業自僱任大律師

政治 21:14 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

聶德權去年底開始任恒生銀行獨立非執行董事。（資料圖片）

前公務員事務局局長聶德權和前律政司司長鄭若驊離任後，再有新動向，聶德權任恒生銀行獨立非執行董事和中文大學的榮譽教授；鄭若驊就「重操故業」，

以自僱形式擔任大律師工作。

最新資料顯示，聶德權去年底開始任恒生銀行獨立非執行董事，今年1月初開始任中文大學的榮譽教授，有份教授政治與行政學系的課程。他「執教鞭」亦不是新事，卸任後曾申報在香港大學做兼任教授。

鄭若驊就「重操故業」，今年1月8日以自僱形式擔任大律師工作，職責包括但不限於仲裁人及調解員。她早曾申報到清華大學擔任國際仲裁與爭端解決專案主任及教授，以及亞洲國際法律研究院聯席主席及執行委員會成員。

鄭若驊今年1月8日以自僱形式擔任大律師工作。（資料圖片）

馮海容則在今年2月1日，任李寶椿聯合世界書院 （香港）有限公司董事和青途發展社區發展協會執行委員會委員。

前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會認為，在遵循委員會所建議的若干規限的前提下，3人離職後擬擔任的工作及委任不會構成任何潛在的利益衝突。委員會亦留意到鄭若驊承諾在離開政府的一年內不會接受律政司的延聘。

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責任編輯：區綽彥

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