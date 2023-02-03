【全面通關】免檢測及免配額　一文看清重開所有口岸及交通

▲ 東鐵綫羅湖站準備就緒，將重新投入服務。（陳靜儀攝）

本港和內地下周一（6日）起全面通關，來往兩地不再設人數限額，並取消核酸檢測要求，同時開放全部口岸，包括過往最繁忙的羅湖口岸，以及首次開放客運的香園圍口岸。同日起，未接種疫苗的海外旅客同樣可訪港，但出發前仍要快測。隨口岸重啟，各公共交通營辦商將加強服務，港鐵東鐵綫每小時有約10班往羅湖列車、「皇巴士」恢復全日服務、九巴和城巴則搶攻香園圍口岸，分別加開新綫，接待跨境旅客。

廠商會會長史立德表示，全面通關能推動香港與內地交流及經濟活動復常，社會各界均能受惠。

行政長官李家超昨宣布下周一起兩地全面通關，具體措施包括：

（1）取消各口岸配額限制，往來兩地無需預約

（2）取消往來兩地核酸檢測要求

（3）重開羅湖、香園圍／蓮塘口岸、落馬洲／皇崗口岸；沙頭角口岸恢復貨運

（4）取消澳門來港前快測要求，來往港澳互免快測

（5）海外人士未接種疫苗亦可來港，但仍要快測

（6）2月8日起安排跨境中學生回港上課；

2月22日起安排小學、特殊學校及幼稚園跨境學生回港上課

李家超指，由於與內地全面通關會帶來大量人流往來，為確保風險可控，會繼續要求海外及台灣來港旅客抵港前進行快測，觀察一段時間後再作檢視。而過境本港北上前7天曾逗留海外和台灣的旅客，仍要持有出發前48小時核酸陰性證明，而3歲以下幼童繼續豁免。

由下周一起，羅湖、香園圍、皇崗口岸重開；沙頭角口岸的貨運服務亦會恢復。保安局局長鄧炳強指，口岸開放時間與疫情前一樣，羅湖口岸開放時間為上午6時半至凌晨零時，皇崗口岸24小時運作、香園圍口岸上午7時至晚上10時開放。沙頭角口岸初時主要供運送靈柩的車輛通行，稍後會再作檢討，開放時間為上午7時至晚上10時。

各口岸開放時間：

羅湖* 客運：早上6時30分至凌晨12時 落馬洲支綫 客運：早上6時30分至晚上10時30分 皇崗* 客運及貨運：24小時 香園圍* 客運及貨運：早上7時至晚上10時 深圳灣 客運：早上6時30分至凌晨12時；貨運：24小時 高鐵西九龍站 客運：早上6時30分至晚上11時30分 港珠澳大橋香港口岸 客運及貨運：24小時開放 文錦渡 貨運：早上7時至晚上10時 沙頭角* 貨運：早上7時至晚上10時，客運：維持暫停服務

*註：新增開放口岸

運輸及物流局預期，全面通關後各口岸交通需求將會增加，運輸署緊急事故交通協調中心會在當日起以最高級別運作，有需要時會加強交通服務。

▲ 東鐵綫羅湖站準備就緒，將重新投入服務。（陳靜儀攝）

▲ 東鐵綫羅湖站準備就緒，將重新投入服務。（陳靜儀攝）

▲ 東鐵綫羅湖站準備就緒，將重新投入服務。（陳靜儀攝）

港鐵加強東鐵綫服務 皇巴士重開

港鐵羅湖站內已完成改善工程，港鐵過境鐵路總管張志強表示，下周一起東鐵綫每小時有約10班車往羅湖；每3班列車2班往羅湖、1班往落馬洲。他又指，港鐵上月初因應通關，已加密東鐵綫班次，相信足以應付需求，未來按實際需要調整服務。

營運「皇巴士」的新香港巴士有限公司表示，下周一起，皇巴士將重新服務往來落馬洲和皇崗的過境旅客，提供24小時服務，每30分鐘一班。

巴士增香園圍綫路

香園圍口岸雖然在2020年8月已啟用，但過去一直只供貨運。九巴和城巴昨分別宣布加開新綫，九巴2月11日起開辦全新路綫B9，於周六日及公眾假期服務，連接香園圍、元朗及屯門。城巴亦開設「新界東口岸特快」B7及B8號巴士綫，接載市民往返粉嶺、上水、大埔及沙田各地。

廠商會：人流物料恢復助經濟復甦

史立德表示，本港與內地全面通關是香港復常最關鍵一步，有助港商拓展內銷業務，抓緊內地消費強勁反彈勢頭；內地客來港不再受入境配額和核酸檢測限制，有助刺激更多內地人來港旅行和參與商業活動，帶動訪港旅遊業、零售、餐飲、酒店等行業加快復甦。

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記者：陳梓蔚