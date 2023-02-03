【全面通關】酒店業料房價回升  人手不足礙復甦

▲ 酒店業界料全面通關助入住率回升。（資料圖片）

香港與內地全面通關在即，酒店業界預料內地旅行團即將復辦，有助生意增長，前景樂觀，預期可重回疫情前的9成入住率，但人手不足問題或限制業界復甦步伐。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍指，香港與內地全面通關後，內地旅行團復辦對業界將有幫助。她更預告，訪港內地團增加會令房價提高，但預計初期未必有大量旅行團訪港，初期影響有限，相信房價短期內未必會有太大調整。

本報今午在旅遊網站平台查看部分酒店房價，本月中及下月中的房價，調整幅度不算太大，其中香港文華東方酒店在本月13日的房價約4,425元，至3月13日為4,605元，稍為調高180元；部分酒店房價在該3月中更有所下降，不過料訂房需求上升後，房價或會再搶高。

全面通關後部分酒店房價參考

酒店／2月13日房價／3月13日房價

香港文華東方酒店／$4,425／$4,605

香港美利酒店／$3,228／$3,295

香港九龍東皇冠假日酒店／$936／ $941

帝逸酒店／$722／$865

旺角維景酒店／$550／$506

註︰上述為今日顯示的2人房價格，或會有所調整

陳媛妍以剛過去的農曆新年假期為例，本地酒店入住率微升，但只集中旅遊旺區，入住率達8至9成，而非旅遊區入住率仍偏低，她期望五一黃金周等長假期或暑假，能帶動非旺區的酒店入住情況，視乎旅行團數量，平均入住率或可重回疫情前的9成。

她續稱，酒店業現時人手不足，影響房間供應，短缺尤見於接待員等前綫職位，酒店從業員人數較疫情前、即較2018年減少四分之一，相當於1萬人。

她憂慮業界要填補所有空缺，難度相當大，人手不足將限制行業復甦步伐，直接影響服務質素；業界在通關後已積極招聘，長遠希望透過加薪及增加有薪假等福利吸引新人入行及舊人重返行業。

記者：蘇文軒