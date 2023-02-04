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鄧月平在家中被性騷擾　踢爆男藝人借醉搏懵非禮

娛樂 11:08 2023/02/04

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

鄧月平（Larine）身材出眾，初出道時不時以性感打扮現身大派福利，不過近年鄧月平衣著十分密實，而且接拍《三夫》、《正義迴廊》等影片，實行向實力派演員目標進發。此外，她更成立個人工作室推出歌曲圓歌星夢。

雖然收起性感，不過鄧月平仍成為色狼目標。Larine接受訪透露曾約一大班朋友到她的家聚會，當中一個男藝人卻色心起，她回憶稱：「對方飲咗少少酒就開始唔規矩，對我毛手毛腳，開頭我都諗會唔會係冇意，始終大家都係朋友。」

但是對方不但沒有收手，而且愈來愈放肆：「情況愈嚟愈離譜，好明顯係非禮，所以我好認真同佢講，唔好再掂到我。」可是色狼仍未心息繼續手多多，於是Larine零容忍，警告對方表示：「如果再咁樣落去，我就會報警！」結果該男星知衰急離開。

【Close Friend】Phoebus@P1X3L繼《漸漸地》再推新歌　吳啟洋+鄧月平+黃溢豪合拍MV

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身材出眾成熱話

現年25歲的鄧月平在2016年初於銅鑼灣一間泰國餐廳任侍應時，因為身材及樣貌出眾被網民偷拍並上載到討論區，由此一度引網上熱話。

同年，她參加ViuTV舉辦的選美節目《美選D.n.A》，同屆參加者還有「沙律」張沛樂、趙詠瑤、李炘頤（Alina）、余逸思、譚凱倫等。

鄧月平在2017年參演電影處女作《小男人週記3之吾家有喜》，並獲提名第37屆香港電影金像獎最佳新演員。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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