【家庭關係】顧家好爸爸出軌年輕內地女　一個原因竟獲女兒諒解︰無咩點嬲阿爸

▲ 女生直言得知爸爸出軌後，沒有很生氣。

婚後要維持幸福家庭不是一件容易的事，需要靠雙方努力！有一名女兒就在討論區發文指，近日發現阿爸與一名內地年輕女生過從甚密，但作為女兒竟然理解阿爸為何會有這個不道德行為。

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女生在網上討論區Dcard以「呀爸好似有左第二個」發文，她指爸爸是顧家好爸爸、溫柔體貼，對女兒及媽媽都無微不至，不過最近她發現爸爸跟一個年輕的內地女生私下約會，更會發訊息給對方表示「很想見她」。

女生指之前已經有跡可尋，因為阿爸會突然不見蹤影，去旅行都不停與人傾偈，但女生選擇隻眼開隻眼閉，更覺得可能是爸爸的紅顏知己。女生發現後竟然沒有因為此事而生氣，反而諒解爸爸，因為阿媽是個無理取鬧的人，更經常詆毀阿爸，而爸爸想溝通的時候，媽媽都是採取懶理的態度，

好似喺隔離呼吸都係有錯咁。加上我阿媽係嗰啲好難溝通嘅人，佢同我阿爸都無咩有quality嘅溝通，大部分都係我阿爸講嘢，我阿媽都會唔理佢。

當阿媽得知阿爸出軌後非常傷心，更叫女生幫口，而阿爸道歉及承諾以後不再犯，不過女生坦言不想插手，更明言如果阿媽不改變自己的性格，呢段婚姻都係名存實亡。

女生直言現在心情複雜，

一方面覺得阿媽好慘，另一方覺得我阿爸會咁做好shock。返到屋企個氣氛都好差，啲負能量湧過嚟。



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責任編輯︰王明芳