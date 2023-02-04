【妄顧衛生】尖沙咀鬧市人有三急　缺德途人當眾除褲渠蓋大便

▲ 尖沙咀鬧市熙來攘往，有人十分缺德旁若無人在渠蓋上大便。

人有三急乃正常不過之事，但現今社會大可不必隨地解決。有人竟在熙來攘往的尖沙咀柏麗購物大道上公然除褲大便，旁若無人。事後被網民拍下並上傳至網上，引起熱烈討論，更有網民戲言指「明月照溝渠」。

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日前，有網民於facebook群組「我哋真係好X鍾意香港」分享了一張攝於柏麗購物大道的照片。由照片中可見，一名紅衣人公然在街上脫下褲子，以半蹲的形式在渠蓋上如廁，至於性別則未能確認。拍攝的網民從紅衣人較遠的後方拍攝，故圖片能清楚看到紅衣人所露出的身體部位。上傳網民更配文指「網友街拍，香港復常，八月十五，老尖大便，真係好急」。

▲ 紅衣人公然在街上脫下褲子，以半蹲的形式在渠蓋上如廁。（facebook圖片）

事發當時正值晚上，尖沙咀的人流眾多。由照片上亦可清晰可見紅衣人旁邊的行人絡繹不絕，可是他漠視旁人目光，面向石牆方向如廁。

圖片一經上傳至網上便引來網民的熱議，有網民指出柏麗購物大道是繁榮的街道，一街之隔便已有不少的商場，不明為何一定要在街上公然大便，批評其行為非常缺德。更有網民指，紅衣人所在的位置旁邊便是九龍公園，「行上樓梯就係公廁」。

除了怒批外，亦有網民戲言紅衣人的「八月十五照溝渠」，更有網民形容紅衣人的行為猶如「打卡」，「簽個名到此一遊」。

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責任編輯：羅嘉欣