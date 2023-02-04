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【道德審判】港男公審婆婆巴士除口罩食飯盒　網民反批無同理心︰睇見都心酸

健康 13:39 2023/02/04

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

公審老人巴士除罩飲食，拍片港男反被網友狠批。

香港人工作繁忙，不少事也是「爭分奪秒」。一名港男拍片公審鄰座的老婦在巴士上除口罩飲食，更認為她「唔怕死」。可是影片一經上傳至網上群組時，港男卻反被網民狠批「無良心」，「畀少少同理心得唔得」，惹起熱議。

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日前，一名港男於facebook群組「沙田之友」發帖指，鄰座的老婦在巴士上拉低口罩食飯盒，更表示「有人不怕死清零後」。由影片中可見事發當時為晚上，而婆婆則是坐於巴士上層的第一排，將口罩拉至下巴位置，捧著飯盒進食。而拍片港男則坐於婆婆的附近，影片中不發一語。

雖然巴士上並不可以飲食以及可能已違反「口罩令」，可是網民卻幾乎一面倒地「力撐」婆婆，更狠批港男「小家」、「放過人啦」。

港男公審婆婆車上進食，反被網友狠批「無同理心！」。（圖片來源︰FB@沙田之友）

有不少網民亦表示由婆婆的衣著上推測她是工作至凌晨，在巴士上才可偷閒食晚飯，更指「老人家咁夜先喺巴士食飯，睇見都心酸」，形容公審婆婆的港男多管閒事，沒有同理心。

更有網民亦分享自己有相同的經歷，因太趕時間只可以在公共交通工具上進食，更明言「有頭髮邊個想做癩痢」，更指若有一次在公共交通工具進食的經驗便不會想有第二次，不明港男咄咄逼人的用意。

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責任編輯：羅嘉欣

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