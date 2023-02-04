【全面通關】林世雄：2月6日起高鐵車飛撤銷數量限制　長途服務有望逐步重啟

▲ 下周一（6日）起兩地全面通關，每日發售高鐵車票數量限制將於同日起撤銷。（資料圖片）

港府昨宣布下周一（6日）起與內地全面通關，運輸及物流局局長林世雄今日（4日）公布，同日起撤銷每日發售高鐵車票數量限制。

林世雄透過網誌表示，隨着2月6日全面開放通關，高鐵每日可供發售車票的數量限制，已獲運輸及物流局、港鐵和內地相關單位一致同意，於全面通關同日起撤銷。

他亦透露，局方跟各相關單位，正積極協調和磋商，希望可以盡快逐步有序地重啟高鐵長途服務。

至於疫情前作為香港主要口岸的羅湖口岸重開在即，林世雄指，羅湖口岸會進行一些工程，因而可能會影響日後過關等候時間。

他續說，已指示港鐵公司，為重開羅湖站服務跨境乘客作好準備，並密切監察羅湖和落馬洲口岸的人流及實際情況，按需要實施乘客管理措施及調整班次，協助疏導旅客。港鐵公司亦會加強宣傳和廣播，提醒準備前往口岸的乘客各項需要注意的事項，並在有需要時提醒旅客有關口岸的最新人流。

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責任編輯：馮琪雅