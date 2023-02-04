【家庭助手】外傭送少主返學全程陪伴照顧　乘客讚好姐姐︰冇睇手機好難得

▲ 有外傭送少主返學時，在巴士上全程陪伴小朋友，沒玩手機非常難得。（圖片來源︰facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」）

不少香港父母都會聘請外傭，幫忙打理家庭及照顧小朋友。有僱主不時大呻家中工人姐姐經常手機不離手，影響工作表現，更甚是照料幼兒時只顧低頭玩電話。不過，凡事總有例外，一名女網民日前在社交平台分享，有好姐姐送少主返學時，在巴士上全程陪伴小朋友，並細心照顧他，完全沒玩手機非常難得。

陪少主看風景細心照顧

該名女網民昨日（3日）於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖表示，早上7時30分在銅鑼灣開往香港仔方向的巴士，目擊一名外傭與男童在車上的互動。她指工人姐姐坐下隨即為小朋友扣上安全帶，全程沒有看手機。

好難得！我極少見到菲印湊小朋友返學而冇拎手機。同小朋友一齊睇風景，中途仲溫柔地提醒小朋友坐返好啲。

從她分享的照片可見，外傭與看來是小學生的少主坐在巴士下層的雙連座位上。男童坐在靠窗的座位，當時已繫上安全帶，在旁的姐姐則為他拿著書包。二人眼神都向窗外望，畫面看來相當平靜和諧。

最新影片︰

網民︰呢個姐姐萬中無一

帖文一出網民大讚這位好姐姐，認為僱主猶如「中獎」、「呢個姐姐應該係萬中無一」，並欣賞她在小朋友前不看手機，「唔好講姐姐，好多家長都做唔到」。有僱主認為很多新上任的姐姐「會有咁好表現」，可是過一段時間就沒那麼細心。有網民不完全認同，「其實好睇姐姐本質」。

其中一名網民指，她日前放工乘坐港鐵看到一名外傭帶小朋友搭車，「個姐姐全程冇理過佢，不停玩電話視像，小朋友係咁同佢講嘢佢都唔應」，她有感小朋友很可憐。而發帖的女網民亦表示，有時在街上見到姐姐與小朋友相隔十多二十米，旁邊就是馬路，看到這種情況她會發聲，以免小朋友有危險。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳