【給十九歲的我】張婉婷感激英華女校栽培　憶老伴羅啟銳離世：我當他無離開！

▲ 《給十九歲的我》導演張婉婷。（湯致遠 攝）

現年72歲，85年首次執導《非法移民》已成為「金像最佳導演」的張婉婷，花十年時間為母校英華女校拍的紀錄片《給十九歲的我》再掀熱話，電影未正式公映，單計優先場已累收逾700萬票房，並獲香港電影評論學會選為最佳電影。

張婉婷接受商台《星光背後》專訪談拍初心，坦言從沒預計過電影可發行，說：「初心只是紀錄新舊校舍轉變對6個學生成長的影響。」

至於票房有今天的佳績，她重申：「賺到的錢不會給我！全部都會給母校，電影可見舊校舍無泳池，學生上游泳課要由般咸道上落山到青年會，中間行多段，差不多成千級樓梯是很辛苦，希望這些錢幫到母校。」

【給十九歲的我】英華女學校師生為紀錄片誓師 導演張婉婷：冇諗過咁多人支持

▲ 張婉婷任《星光背後》嘉賓接受主持人 梁泰來（左）訪問。

《給十九歲的我》獲評論學會選為最佳電影 導演張婉婷：覺得自己盡咗一分綿力

母校影響一生

中小學也唸英華的張婉婷，坦言母校栽培及改變她佷大：「我是一家六口大女，中四、五時，爸爸突然離世窮到燶機乎要出來做工廠妹，學校了解我情況，免我學費，又給我獎學金，又給我與妹妹免費午餐。」

張導演續回憶稱：「另外，外籍老師又請我教她中文，實質是給我工作賺錢；中四選科時，本來因虛榮跟朋友選理科，但開學第一天，班主任命令我轉讀文科，小朋友不太了解自己，後來才知自己喜歡文學，母校影響我一生，所以每次找我幫手，也不會say no！」

▲ 《給十九歲的我》

影壇神鵰俠侶



張婉婷在1982年赴紐約修讀電影認識羅啟銳，二人被喻為影壇神鵰俠侶，交往40年來二人合作的《非法移民》、《秋天的童話》、《歲月神偷》等均屬經典。

《給十九歲的我》由羅啟銳任顧問，但到香港電影節去年7月中首映面對老伴突然猝逝時，她仍現身當日首映。

對此，張婉婷坦白地說：「行出來不代表釋懷，是無得釋懷，但我是承諾了就會做的人。他死那時我很崩潰，或許是我媽咪的影響，爸爸走時，她才30多歲又無嘢做又要養4個仔女，她教曉我要繼續如常生活，要繼續活下去。」

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但張婉婷與羅啟銳一直沒註冊結婚，因此沒法律地位處埋老伴身後事，問當中有否困難，她直言：「那些真的想死！首先要找回遺囑，已經好煩！」

張婉婷無奈表示：「從前他家中負責法務部、財政部及採購部，我甚麼都不用理，只負責飲食部。他死後戶口被凍結，但我對所有銀行、律師代表、自動轉賬何時到期等，甚麼都不知！每天開信箱都好驚！水費、電費、管理費、差餉、行車證到期都令我崩潰，我要逐步整理令間屋可以像往時般有水有電已夠煩，到現在還是處理中，天呀！這真是令我慘過乜！」

▲ 張婉婷與羅啟銳。（經濟日報圖片）

再問她到今是否已適應羅啟銳的離世，張婉婷頓了頓後淡淡苦笑說：「我當他無離開㗎！不過這麼多事要處理，我有空就會對著他的相鬧吓佢囉！哈！其實……心入面仍有一個很大的黑洞。」



至於為何四十年來都沒走註冊這一步，張婉婷說：「我無諗，首先沒仔女；其次不停忙，沒想這回事，亦覺沒此需要；多年來很多朋友都問我這問題，但看著他們結婚又離婚，離婚後又結婚又再離，我話覺得好煩，那就無人再問我！同一個人的關係是由心出發，我真的不覺得有此需要。」

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