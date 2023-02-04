【簡約公屋】何永賢形容簡約公屋為「救生艇」　反對聲下強調無礙九龍東商業發展

▲ 房屋局長何永賢形容簡約公屋項目為「救生艇」。（房屋局圖片）

啟德簡約公屋項目被批評諮詢不足，房屋局長何永賢今日（4日）表示，有關啟德用地屬於商業用地，簡約公屋完成歷史任務時，就會交還作長遠用途，形容項目為「救生艇」，因此速度要快。規劃署前署長凌嘉勤則認為，興建簡約公屋不會影響九龍東發展核心商業區，但認為當局應透過諮詢，了解居民疑慮。

何永賢在電台節目表示，啟德世運道簡約公屋項目預計可供2.5萬人居住，港鐵啟德站日間最繁忙時段使用量亦只有一半，形容社區能夠容納簡約公屋的居民，運輸署亦會加強區內交通，巴士公司未來會加開2條巴士線。

她指出，當局起初公布4個簡約公屋選址，包括在元朗攸壆路和上水蓮塘尾等，社會認為太過偏遠，因此再覓得柴灣和啟德等市區用地，強調覓地不易。

對於啟德世運道選址引來不少反對，何永賢指啟德簡約公屋料興建2年，再使用5年，相信不會影響政府在九龍東建造本港第2個核心商業區的規劃。她強調要捉緊政策目標，更快幫助相關居民，形容項目是「救生艇」，強調要將工作平衡壓縮，否則達不到目標。

規劃署前署長凌嘉勤則指，規劃發展時，區內不同持分者擔心利益受損而提出反對，是無可避免，認為政府應根據社會利益作合適判斷。他又認為，興建簡約公屋不會影響社區質素，亦不會影響九龍東發展核心商業區，但當局應透過諮詢了解居民疑慮。

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責任編輯：馮琪雅