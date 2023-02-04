  • 17°C
香港時間 : 2023204日 (週六) 14:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【簡約公屋】何永賢形容簡約公屋為「救生艇」　反對聲下強調無礙九龍東商業發展

社會 13:07 2023/02/04

分享：

分享：

熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

房屋局長何永賢形容簡約公屋項目為「救生艇」。（房屋局圖片）

啟德簡約公屋項目被批評諮詢不足，房屋局長何永賢今日（4日）表示，有關啟德用地屬於商業用地，簡約公屋完成歷史任務時，就會交還作長遠用途，形容項目為「救生艇」，因此速度要快。規劃署前署長凌嘉勤則認為，興建簡約公屋不會影響九龍東發展核心商業區，但認為當局應透過諮詢，了解居民疑慮。

何永賢在電台節目表示，啟德世運道簡約公屋項目預計可供2.5萬人居住，港鐵啟德站日間最繁忙時段使用量亦只有一半，形容社區能夠容納簡約公屋的居民，運輸署亦會加強區內交通，巴士公司未來會加開2條巴士線。

她指出，當局起初公布4個簡約公屋選址，包括在元朗攸壆路和上水蓮塘尾等，社會認為太過偏遠，因此再覓得柴灣和啟德等市區用地，強調覓地不易。

對於啟德世運道選址引來不少反對，何永賢指啟德簡約公屋料興建2年，再使用5年，相信不會影響政府在九龍東建造本港第2個核心商業區的規劃。她強調要捉緊政策目標，更快幫助相關居民，形容項目是「救生艇」，強調要將工作平衡壓縮，否則達不到目標。

規劃署前署長凌嘉勤則指，規劃發展時，區內不同持分者擔心利益受損而提出反對，是無可避免，認為政府應根據社會利益作合適判斷。他又認為，興建簡約公屋不會影響社區質素，亦不會影響九龍東發展核心商業區，但當局應透過諮詢了解居民疑慮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【簡約公屋】首批1.7萬伙每間成本$88萬　議員斥：起得嚟劏房戶都上哂樓
10:56 2023/02/02
【簡約公屋】首批1.7萬伙每間成本$88萬　議員斥：起得嚟劏房戶都上哂樓
【簡約公屋】何永賢稱5年後土地可歸還原有用途　強調啟德規劃不變
13:16 2023/02/02
【簡約公屋】何永賢稱5年後土地可歸還原有用途　強調啟德規劃不變
【簡約公屋】楊永杰︰若政府妥善回應訴求　將支持啟德項目
17:27 2023/02/03
【簡約公屋】楊永杰︰若政府妥善回應訴求　將支持啟德項目
【簡約公屋】黃偉綸：沒有人想「簡約公屋」千秋萬代　8個選址無意改變
16:38 2023/02/03
【簡約公屋】黃偉綸：沒有人想「簡約公屋」千秋萬代　8個選址無意改變

你可能感興趣

【簡約公屋】首批1.7萬伙每間成本$88萬　議員斥：起得嚟劏房戶都上哂樓
10:56 2023/02/02
【簡約公屋】首批1.7萬伙每間成本$88萬　議員斥：起得嚟劏房戶都上哂樓
【簡約公屋】何永賢稱5年後土地可歸還原有用途　強調啟德規劃不變
13:16 2023/02/02
【簡約公屋】何永賢稱5年後土地可歸還原有用途　強調啟德規劃不變
【簡約公屋】楊永杰︰若政府妥善回應訴求　將支持啟德項目
17:27 2023/02/03
【簡約公屋】楊永杰︰若政府妥善回應訴求　將支持啟德項目
公屋 何永賢 房屋局 啟德 柴灣 建造 港鐵 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】32歲街舞藝人淋巴癌離世　年初病情惡化絕望稱「頂不住」
12:33 2023/02/03
【癌症殺手】32歲街舞藝人淋巴癌離世　年初病情惡化絕望稱「頂不住」
【李啟言傷勢】李盛林牧師公開阿Mo留港醫治原因　感激So Ching每天到醫院陪伴兒子
11:56 2023/02/03
【李啟言傷勢】李盛林牧師公開阿Mo留港醫治原因　感激So Ching每天到醫院陪伴兒子
【離譜父母】趕飛機拒為孩子買機票　將BB丟行李輸送帶嚇壞地勤
13:15 2023/02/03
【離譜父母】趕飛機拒為孩子買機票　將BB丟行李輸送帶嚇壞地勤