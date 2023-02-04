【買樓難題】港男月入5萬積蓄100萬　呻買不起市區樓只能選擇大西北

▲ 有港男月入5萬、積蓄100萬，呻買不起市區樓。

樓市雖然最近下滑，但港人仍然大呻買不起樓！近日有一位年過半百的港男，在網上討論區發帖，指現時月入5萬，有積蓄100萬，但想買500萬的市區樓，仍然遙遙無期，就算買到都只能選擇大西北。

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想買樓又怕買樓

港男想買樓，但又怕買樓！他表示在香港成功買樓後反而是地獄的開始，因為供樓壓力超大，害怕一上車後，就要乜都慳，可能連旅行都不敢去。

他說︰

以前搵1萬幾元反而仲無憂無慮，現在卻要為買樓慳盡一分一毫。

不過網民就留言指，港男已經50+但只有100萬儲蓄太少，想不明白港男月入5萬，如果供2萬樓綽綽有餘，「點解要死慳死抵？」更指港男應是開支很大「根本是大使，唔自律儲錢」、「正因為你未買樓前大魚大肉，所以得咁少儲蓄」等。

網民提議租好過買

有網民就提議他可以跟家人同住，就可以省回租金，但港男回覆指，自己已經年過50歲不想太痴家。另外有網民覺得租樓比買樓好，留言「供樓要飽受壓力之餘，仲會令生活空間質素下降」、「供樓利息貴過俾租，點解一定要買？」、「租樓自由好多，更何況而家愈來愈高息」、「點解下下都要諗買樓？5萬月入，租1萬鬆反而冇咁大壓力」等。不過港男卻反對這個提議，稱「幫人供樓仲蠢！」

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責任編輯︰王明芳