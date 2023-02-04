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【功課壓力】初中生不想做功課一把火燒書　9歲女與父母鬥氣離家出走

教育 16:12 2023/02/04

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

有學生為了不做功課，無所不用其極。

有小朋友對做功課有恐懼，尤其長假期後要交的功課比較多，他們見到就怕怕。內地有學生為了不做功課，無所不用其極，有中學生忿然一把火燒書，也有9歲小學生因功課問題與父母不和，小小年紀就離家出走。

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中一男生燒掉作業險致意外

綜合內地傳媒報道，農曆新年過後，內地學生的寒假亦接近尾聲，要準備好回校上課，還要交一大疊假期功課。可是，有學生臨近返學才積極趕做功課，也有的面對堆積如山的作業想直接放棄，甚至有人做出極端的行為。

近日湖北襄陽一名中一男生不想做寒假功課，於是偷偷在家房間裡把作業燒掉，幸好及時被家人發現，否則釀成火警差點把房屋燒了。當地警方接報到場後，對男童予以嚴厲的批評，「不努力是你自己的事，危害社會就是警察的事」，訓斥因個人問題而影響社會。

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小二女童未做功課釀家庭糾紛

另一邊廂，杭州一名9歲女童因未完成寒假功課，而被父母責備，因此決定與他們鬥氣。她於凌晨2時「離家出走」，在住所附近游盪。保安發現女童深宵流連街上，於是聯絡她的父母。可是女童的媽媽卻表示要給女兒一個教訓，請保安不要把她送回來。

保安無計可施下只好報警求助。警方經調查後，得悉保安當時看到女童光著腳、穿一件冷衫，哭哭啼啼地在街上遊蕩，隨即把她帶到保安崗亭，並向她了解發生何事。女童向保安透露，因還沒做好功課而與父母爸爸鬥氣，一氣之下就離家出走了。

原本保安已把女童送回住處，但她又折返。女童哭著屈委指，回家後被媽媽斥責，還把她趕出來。保安於是致電給女童的父母，媽媽卻堅持不要女兒回來，大可報警。

其後警員送女童回家，其父母沒出聲，媽媽瞪著女兒看。警員向女童的父親了解，得知就讀小二的女童，寒假作業還有一半未做，又不肯完成，才發今次事件。經雙方溝通後，媽媽讓女兒入屋，爸爸稱會好好和孩說話，並向在場人士致歉，。

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責任編輯︰王明芳

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