【全面通關】長者金鐘搭港鐵上羅湖最便宜方法　網民分享最多慳一半車費

▲ 隨著羅湖關口重開在即，有網民分享經港鐵往返內地的慳錢貼士。（資料圖片）

香港與內地將於下周一（6日）起全面通關，部分港人計劃回鄉探親或旅遊等，有網民分享，手持樂悠咭長者坐港鐵直達羅湖或落馬洲站的「慳錢貼士」，過程只需多花數分鐘，便可以大幅節省近半車費，全程車費只需27元；不過其後再有醒目網民留言稱，部分合資格長者有更快、更相宜的方法直達內地，可節省最多一半車費。

最近有網民在Facebook專頁分享，若持有樂悠咭，由任何一個港鐵站直達羅湖站或落馬洲站，均要付「全費」，舉例如金鐘站上車的全程車費為49.6元。

該名網民分享以下「慳錢」方法，指若持咭人中途在粉嶺或上水站上車出閘，先付1.9元車費，相隔3分鐘後重新入閘，抵達羅湖或落馬洲再付25.1元車費，兩程車費合共27元；相比原有車費便宜45%，而回程同樣可在粉嶺或上水站下車出閘再上車。

該帖文吸引大批網民討論，其後另有網民分享，若長者同時舊有的長者八達通，由金直達羅湖或落馬洲站，全程收費僅24.8元，比持樂悠咭車資便宜一半，也比原先網民分享的方法更慳錢。

▲ 目前持有舊版長者八達通卡由金鐘直達羅湖車資只需24.8元。（港鐵網站截圖）

翻查資料，樂悠咭是專為60歲或以上香港居民而設的全新租用版個人八達通卡。港府早前宣布，由去年6月1日起至今年10月底，分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士2元乘車優惠。政府在完成向有關發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡享用2元乘車優惠的安排，至今未有宣布確實取消日期。

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責任編輯：馮琪雅