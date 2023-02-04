【爺孫戀】85歲老伯娶24歲女生　夫妻相差61歲盼生兩個小孩

▲ 有85歲老伯娶24歲女生，夫妻相差61歲。

年輕女生愛上阿伯，自然會令人聯想到謀身家，不過不能夠排除世上有真愛！美國一名24歲女子Miracle Pogue與85歲老伯Charles Pogue相愛，兩人於去年7月結婚，婚後女方更想為男方以人工授孕的方式生兩個兒子。

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據《每日郵報》報道，Miracle表示兩人在自助洗衣店認識，2019年她在洗衣店打工，認識了來洗衣的Charles，一開始她不知道他的年齡，只知道他看起來年紀有點大，大概60至70歲，不過兩人聊得投契，遂交換電話號碼，不知不覺擦出愛火。兩人在2020年2月確立戀人關係，展開熱戀，Miracle才確認Charles的年齡，跟她相差61歲，甚至比她72歲的外公年齡還要大。

女方爸爸不能接受

但年齡的障礙未能阻止二人的愛火，他們去年7月舉行婚禮。Miracle指出，

45歲母親和外公都很支持這段姻緣，但47歲爸爸就不太能接受。不過爸爸最後還是參加我的婚禮，祝福我們。

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Miracle很希望為丈夫生兩個孩子，因為他這一生都還沒有當過爸爸，膝下無子。但也由於丈夫年事已高，自然授孕可能有難度，因此她打算人工授孕。

不過Miracle卻被部分網民攻擊。據悉Charles過去從事房地產商行業，因此有網民認為，她是為了謀丈夫的身家，所以才故意接近並嫁給他。但Miracle反駁指自己從事護理工作、有正當收入，根本不需要丈夫的財產。

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責任編輯︰王明芳