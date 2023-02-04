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【恐怖意外】女子接不住朋友拋車匙　直飛插入眼窩險致盲

健康 17:32 2023/02/04

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

加拿大一名女子未能接住朋友拋給她的車匙，令車匙直飛插入其眼窩。

事事小心，才可避免發生無妄之災。加拿大一名24歲女子與朋友外出共進晚餐，朋友把車匙拋給她卻未能接住，令車匙直飛插入其眼窩。當時女子未感到痛楚但已血流滿臉。所幸的是經治療後女子的康復進度良好，未有毀容，更拍片分享是次經歷。

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綜合外媒報道，加拿大1月初時發生一宗可怕意外。24歲女子Renée Lariviere與朋友結伴外出共進晚餐，上車時朋友把車匙拋給她，她當時已下意識地伸手接過車匙，但未有成功。豈料車匙竟直飛至其臉上，並直插眼窩。

Renée表示，當時朋友馬上驚慌尖叫，著她不要動，並立即報警。她可能受到腎上腺素上升的影響，雖然已血流披臉，但並未感到痛楚，只是有感類似被人「打了一下」。

她到洗手間檢查傷勢，才赫然驚覺車匙插著在自己的臉上，由於傷口位置十分貼近眼睛，她亦無暇顧及毀容的問題，其後她更表示當時只擔心是否會盲。

Renée其後被送到醫院檢查，所幸的是未有傷及她的眼睛，而且經治療後，只在她的臉上留下一道十分淡的疤痕。

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事後Renée憶述，當時急症室醫生也認為這樣的意外十分罕見，形容為「太離奇」，就連主診其他科的醫生也來看其傷勢。

她更為了提醒人不要再發生同類型的意外，特別把是次的經歷拍成短片，不要亂拋車匙予別人，日常生活中更要事事小心，才可避免意外的發生。

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責任編輯：羅嘉欣

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