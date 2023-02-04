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【嫁入豪門】泰國變性人Poyd與富商男友訂婚　曾演《掃毒》與張家輝激吻

娛樂 16:51 2023/02/04

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

曾在電影《掃毒》與張家輝激吻的的泰國變性人Poyd，宣布與富商男友訂婚，而且是嫁入豪門。

現年36歲，身高 172cm，擁有33、24、36身材，被封「最索變性人」。Poyd曾在訪問稱，從小已想做女人，只是在父母面前要一直不感表達真我，到成長後愈來愈抗拒做男人，更稱特別是見在見到自己的生殖器官時：「男性生殖器官，讓我覺得噁心。」

於是，Poyd在17歲決定變性，雖然坦言手術過程十分痛苦︰「但想到可變成女人就很開心，相較之下，一切都值得。」現時Poyd是泰國新生代當紅女演員、歌手，因為參演《掃毒》令她為港人認識。

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由師兄弟變夫妻

而Poyd與未婚夫Oak相識20年，對方是其好友的哥哥，更曾一起讀同一學校，不過二人拍拖是卻是約一年前才開始，亦互相見雙方家長。

據悉，Oak是名富商，家族擁有酒店生意。Poyd日前透過社交網報喜，上載與Oak的合照宣布訂婚，即將做少奶。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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