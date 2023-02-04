【全面通關】李家超：運力逐步增加有限制　相信市民不會一窩蜂湧到內地

▲ 行政長官李家超今日（4日）率領代表團，啟程訪問沙特阿拉伯和阿聯酋。（資料圖片）

香港與內地將於下周一（6日）全面通關，行政長官李家超今日（4日）表示，形容政府已為全面通關首日準備就緒，雖然本港在運力逐步增加方面有限制，但他相信不會產生市民「一窩蜂」到內地、運力無法負荷的情況。

李家超今日表示，率領代表團，啟程訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，他在出發前見記者。對於運輸業工會反映通關初期難以調配疫情前人手，李家超表示，自1月8日首階段通關後，每日過關人數都維持平均，他相信全面通關後，市民亦很可能會按自身實際需要安排往來兩地，相信不會出現「大到我哋處理唔到」的情況，「雖然全面通關好吸引，但人數會逐步增加，而唔會只係喺初期一窩蜂擔心返唔到內地嘅羊群心理。」

李家超亦提及，自他早前述職回港後，港府一直為全面通關作部署，並增加在增加安全系數，在人手及流程都有充分準備，以及進行演練，港府亦跟業界緊密聯絡及講解每個環節，形容業界亦很積極。他指出，在人流逐步增加的情況下，會有不斷增加運力和準備的空間，「雖然我知道運力逐步增加有限制，但相信係快嘅」，又指航空公司亦會配合增加運力。

李家超今趟外訪沙特阿拉伯和阿聯酋，目的是加強香港與兩國的貿易、投資和文化等聯繫，為香港爭取商機。他啟程前表示，兩國有成功的經濟體，以及良好發展願景和藍圖，當地發展正正符合香港發展優勢，能夠為香港帶來不少商機。

他指，今次會有30多位不同界別的成功人士參與，外訪團將參觀及考察當地企業、商務論壇，介紹香港優勢及說好香港故事，盼爭取當地投資；又指香港有大量專業人士，可向當地提供所需發展人才。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅