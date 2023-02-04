【立春天氣】「立春」後春回大地？　天文台料天氣乍暖還寒勿掉以輕心

▲ 天文台料近日天氣仍乍暖還寒，大風日子感覺會較凍

今日（2月4日）是兔年的大年初十四，亦正值廿四節氣之首的「立春」，天文台在社交平台發文指，傳統曆法上，立春過後氣溫會逐步回升，春回大地，惟近期本港間中受到東北季候風影響，令天氣乍暖還寒，提醒市民，尤其大風的日子感覺會較凍，勿掉以輕心。

按天文台今午發出最新天氣報告，一股清勁至強風程度的偏東氣流正為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，正午時分，本港各區氣溫普遍較昨日低1至2度，同時被一道雲帶覆蓋。天文台預測，今午及今晚天氣多雲，有幾陣雨。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

天文台預測，明日（5日）正值元宵佳節，仍有幾陣雨，氣溫介乎17至20度；下周一（6日）及周二（7日）日間和暖，天色較為明朗，最高氣溫分別回升至22度及23度；直至下周中後期大致多雲，連日來都有微雨或陣雨。

天文台未來9日天氣預報

另翻查天文台統計氣候資料，香港截至1884年的歷年「立春」，錄得最高及最低氣溫分別是攝氏26.7度及3.9度，跟今日一樣，過往亦有不少年份的立春錄得微量雨量。

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責任編輯：馮琪雅