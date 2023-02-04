【鋪鋪Poker】單立文自爆沒賭運　曾沉迷Rave Party靠胡蓓蔚「煩音」覺醒

▲ 《鋪鋪Poker》

由郭偉亮（Eric）、方力申、胡美貽（Nicole）、黃紫恩（Jojo）同譚焯升（Clevis）主持的J2節目《鋪鋪Poker》，今晚（2月4日）播出的一集之嘉賓為單立文（豹哥）。

豹哥在電影《賭俠》中演大奸角「侯賽因」，賭術精湛鋪鋪幾百萬上落。戲中有句經典對白，是侯賽因奸笑對住劉德華講「開嚟見我『吐啤』，想偷我雞？」這幕今晚將會重現。豹哥亮相節目時亦交足戲，一來就同Poker教父 Ricky講笑話「幫我換廿萬美金先」。

▲ 單立文當《鋪鋪Poker》嘉賓。

唔夠膽贏錢

節目一開始豹哥就澄清戲中同劉德華、周星馳鋪鋪幾百萬上落，他說︰「其實真實生活冇賭運，啲人以為我賭術好叻，其實我好渣同個心好怯，唔夠膽贏錢㗎。」今次是首次玩Texas Poker。

Eric話自從有《鋪鋪Poker》節目開始，已想請豹哥做嘉賓，他並指豹哥對音樂的熱誠好值得尊重︰「唔止對佢音樂造詣崇拜，通常做音樂嘅人都好serious，豹哥好有幽默感。佢拍劇《愛·回家之開心速遞》同拍《賭俠》侯賽因嘅角色好經典，想睇佢同賭枱嘅啤牌再發生關係。」

原來幾位J2ers都對候賽因的角色印象深刻，Clevis話已不止一次重溫《賭俠》這套戲。估不到第一鋪牌，豹哥就重現同劉德華對決的場面。當時牌局只剩下豹哥跟Nicole，豹哥手上的牌，正好同枱上的啤牌組成「吐啤」。豹哥能否憑「吐啤」擊敗Nicole，打響頭炮，留意今晚播出的《鋪鋪Poker》。

▲ 「侯賽因」單立文表示自己沒有賭運。

曾每日「見光死」

豹哥自爆向來沒賭運，最多都是打麻雀，他笑言敢輸不敢贏，因為贏了的錢不懂處理。

他還自爆有過瘋狂歲月，試過有年多兩年的時間，每日都是6點半新聞時段才起床，他笑說︰「嗰時興Rave Party，日頭瞓，夜晚就去玩。啲腳有LMF、謝霆鋒、何超儀，玩完一個場仲唔夠，玩到最後一個場，磨爛蓆仲周圍問人有冇第二個場。」

差不多每日都是「見光死」，玩到朝早才返屋企。而老婆胡蓓蔚不嫌其煩，以「煩音」勸豹哥「唔好咁夜瞓啦」，豹哥話最後都聽老婆話，不過對於那段時光「同以前啲腳傾起，都好有回憶」。

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