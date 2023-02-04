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【最殘忍陷阱】4周內25隻受保護野生雀鳥誤中「老鼠膠」　嘉道理農場籲停用

社會 17:20 2023/02/04

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

今年首4周內，多達25隻野生雀鳥誤中老鼠服。（嘉道理農場暨植物園Facebook圖片）

動物誤中「老鼠膠」的情況屢見不鮮，嘉道理農場暨植物園今日（4日）在社交平台發文，公布因誤墜老鼠膠而送到該園野生動物拯救中心的野生動物數目，近日急劇上升，今年1月首4周已接收25隻受害野生動物，全屬受法例保護的野生雀鳥。園方將持續公布最新數據，並呼籲網民傳發信息以引起更多人關注，希望社會各界能停止使用老鼠膠。

據園方在Facebook發文公布詳情，1月首4周合共從老鼠膠救出25隻野生雀鳥，涉及8隻鵲鴝、6隻珠頸斑鳩及5隻樹麻雀等，而香港所有野生雀鳥均受「野生動物保護條例」保護（香港法例第170章）。

    點擊圖片放大

園方形容老鼠膠是「殘忍的『陷阱』」，批評老鼠膠是殘忍的防治鼠患方法，不單老鼠，就連其他野生動物，也會因誤墜老鼠膠而受重傷，甚至在承受不必要的痛楚後死亡。

園方提及，愛爾蘭和新西蘭等國家已立法禁止使用老鼠膠，該園多年來亦一直爭取政府立法禁用。園方呼籲社會考慮使用更人道的防治鼠患方法，例如將食物密封保存，杜絕老鼠的食物來源，同時間保持環境整潔、衞生，從而減少齧齒動物的藏身地點。

擺放老鼠膠是食環署常用防治鼠患方法，一般用於鼠患嚴重的地方，惟此方法過去一直備受爭議，過去亦有本港滅蟲專家批評此滅鼠手法不人道。

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責任編輯：馮琪雅

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