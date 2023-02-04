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《燈火闌珊》入圍荷蘭鹿特丹國際電影節　觀眾為香港霓虹燈消失感可惜

娛樂 17:45 2023/02/04

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

《燈火闌珊》

ViuTV電視劇《婚內情》編導曾憲寧執導的首部長片《燈火闌珊》繼入選東京國際電影節、金馬影展、香港亞洲電影節、曼谷東盟電影節；提名金馬獎及亞洲電影大獎後，電影入圍荷蘭鹿特丹國際電影節海港單元，以及提名香港電影編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後五強，喜訊連連。

另外，《燈火闌珊》於今日（2月4日）推出全新先導預告片，借片中劇情，與影迷一同迎接元宵佳節與情人節。

《燈火闌珊》編導曾憲寧。

對香港霓虹景觀消失感可惜
 
導演曾憲寧近日現身荷蘭鹿特丹國際電影節，與當地電影人交流。這次是曾導演首次參與該電影節，她被電影節的活力與觀眾的熱情打動，說：「觀眾們觀影中有笑有淚的反應，讓我對自己的作品更了解，得知它能成功跨越語言及文化的距離，感動到國際觀眾，無疑讓人很鼓舞。」

影後，觀眾亦積極地發問及分享觀後感，留在影院後討論了很久，曾導演亦與大家暢談一番，並發現大家對香港霓虹燈景觀印象難忘。

曾導演補充道：「觀眾都對香港霓虹景觀消失感可惜及不解，也對我帶來的新舊街景對照傳單張非常感興趣，當中更有一位是當地的電影道具師，對片中的霓虹道具製作很好奇及讚歎當中的細緻度。」

電影節另外也提供很多給電影人交流的交流會與講座，也會安排導師給新導演的發展提意見，曾導演坦言此行獲益良多。
 
除入圍鹿特丹國際電影節外，《燈火闌珊》早前亦入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後五強，分別飾演江美香的張艾嘉及郭爾君憑角色雙雙入圍，她們都感到十分榮幸。

《燈火闌珊》

任達華張艾嘉合演夫婦

在片中任達華飾演鑣叔，一位經驗豐富的已故霓虹燈師傅，飾演其妻的張艾嘉表示：「演員的工作就是把劇本裡的人物付諸於生命，由平面成為立體。」

而飾演年輕版江美香的郭爾君也多謝協會提名，同時亦多謝導演編劇創作如此感人的電影，也多謝張姐演活了江美香一角。

郭爾君所飾演的年輕版江美香，當中會有一幕與飾演年輕版鑣叔的唐浩然共舞，舞步中特別加入了霓虹燈師傅製作霓虹燈的動作，令畫面動人之餘，也滿有情懷。

《燈火闌珊》

記錄香港幾番榮枯
 
另外，電影亦於今日（2月4日）發放全新先導預告片。片中指坊間有一個傳說，指霓虹燈裡住著燈神，只要許願時燈牌一閃一閃的話，即象徵燈神答應會願望成真。

香港歷遍幾番榮枯，霓虹如像閃亮的存在，直至燈滅一刻也在見證這城市變化。 導演希望透過戲中的霓虹傳說，給經歷過疫症等變幻的港人最誠摯的祝福。願大家對生活與價值的所有美好企盼終將如願，一如霓虹不滅，燈火常照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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