【猴痘】40歲男子遊日後確診　生殖器官出紅疹

▲ 涉事男病人昨日（3日）前往仁濟醫院急症室求醫，其後被轉送往瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，正調查1宗猴痘輸入個案，中招的40歲男病人於上月曾到訪日本，月底回港後，直至至本月初期間陸續出現口腔潰瘍、低燒，以及包括生殖器官在內的身體多處出紅疹等。該名病人日前曾向私家醫生求診，及至昨日（3日）前往仁濟醫院急症室求醫，其後被轉送往瑪嘉烈醫院，正進行單獨隔離，今日確認樣本呈陽性。中心初步調查男病人在潛伏期內曾有高風險接觸，為謹慎起見，其兩名同住家人亦進行檢疫並接受暴露後疫苗接種。

該名40歲男病人過往健康良好，於1月14至24日期間曾到訪日本。他在1月31日出現口腔潰瘍，並於2月1日出現低燒、頭痛、淋巴結腫大，以及手、軀幹及生殖器官出現紅疹。他當日曾向私家醫生求診，及後於2月3日前往仁濟醫院急症室求醫，其後被轉送往瑪嘉烈醫院。

院方安排該名男病人入住隔離病房進行單獨隔離，現時情況穩定。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。

中心初步調查顯示，他在逗留日本期間，於潛伏期內曾有高風險接觸。根據病人提供的資料，他於外地期間沒有認識任何猴痘確診病人，回港後亦沒有高風險接觸。

為謹慎起見，中心已安排病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種。他於出現病徵後沒有密切接觸者。流行病學調查仍在進行中。

中心會將個案通報世界衞生組織、日本衞生當局和內地有關當局，並會發信提醒全港的醫生和私家醫院留意沒有相關接觸史但有病徵的求診人士。

中心同時呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸，如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

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責任編輯：馮琪雅