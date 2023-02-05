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【媽媽心聲】大學畢業即結婚生仔　年輕媽媽後悔早婚︰好討厭我的小孩

育兒經 09:00 2023/02/05

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

有年輕媽媽後悔早婚早生小孩。（《寶寶大過天》劇照）

生兒育女是人生重大的決定之一，為人父母要肩負一輩子的責任。台灣一名媽媽早前在網上討論區分享心聲，她大學畢業後隨即結婚生仔，面對孩子漸漸長大的各種難題，現在的她後悔早婚早生育，更明言「我好討厭我的小孩」。

後悔早婚早生育

該名媽媽於網上討論區Dcard以「後悔生小孩」為題發文表示，年輕時憧憬結婚及生小孩，於是大學畢業就結婚生子。只是她看著孩子愈來愈頑皮，還會頂嘴，令她有感︰

真的很後悔那麼早結婚，也超後悔生小孩……

她是在職媽媽，每天放工回家就會出現負面情緒︰

看到小孩就心累，沒來由的討厭他們的吵鬧聲。每天都想︰我好討厭我的小孩。

媽媽詢問有沒有網民跟她一樣，她不知道可以向誰傾說心事，覺得跟家人說，他們會說「你自己要生的」，慨嘆無處抒發情緒。

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網民︰養小孩很辛苦

帖文引起網民熱議，有網民同意養育小孩是一件辛苦的事，絕不簡單，安慰媽媽「等孩子大了，你也會輕鬆一點」。不過，也有網民批評媽媽自怨自艾，「孩子才不能選擇要不要來這世上」、「你的小孩很可憐」、「藏好你對孩子的厭惡」。有人為媽媽平反︰

媽媽也是人不是神，有情緒很正常，適時的抱怨抒發一下又有甚麼不對？

看到網民的留言後，這位媽媽更新了帖文，想法跟之前有點不一樣。她指「抱怨歸抱怨，我超疼愛小孩」，每天放工回家兩個孩子就衝過來擁抱她，說愛她想她。她補充，雖然孩子吵鬧，但他們很聽話，會主動幫忙做家務如洗碗。

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責任編輯︰王明芳

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