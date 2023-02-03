【香港國際電影節】今屆焦點影人鄭保瑞　選映12部作品展現暗黑暴力美學

▲ 《第四十七屆香港國際電影節》鄭保瑞。（經濟日報圖片）

《第四十七屆香港國際電影節》（HKIFF47）今日（2月3日）公布焦點影人是本地影壇以暗黑暴力美學見稱的鄭保瑞。

鄭保瑞自出道以來，影片皆極具個人風格，擅長塑造都市廢墟景象，深刻寫照社會的殘酷陰暗以及都市人在深淵掙扎求存。

今屆電影節將於3月30日至4月10日舉行，焦點影人回顧展將放映鄭保瑞執導的12部作品，出版專題特刊。

作品主調悲觀

年幼從澳門移居香港的鄭保瑞，在19歲進入電影圈，入行初期擔任場記，並先後跟隨林嶺東、劉偉強、馬偉豪、葉偉信、杜琪峯等擔任副導演。面對香港複雜多變的環境，箇中的體會反映於日後創作的悲觀主調。

在1999年，他首次編導數碼影片《第一百日》，描繪殘缺家庭的奇異遭遇，已可見其後作品關注的主題。

於2000年起，鄭保瑞憑靈異片《恐怖熱線之大頭怪嬰》及驚慄片《熱血青年》嶄露頭角，之後執導的《愛‧作戰》及由林嘉欣、舒淇主演的《怪物》，把人性衝擊分別移植到糾結的愛情及家庭關係之上，個人風格逐步成形。

及後，拍成的兩部極端黑色暴力電影《狗咬狗》及《軍雞》，把主角拋進冷酷荒涼的絕境，顯現原始的求生欲望，進一步確立其粗獷而暴烈的暗黑風格。

▲ 《狗咬狗》

拍出都市壓迫感

加入銀河映像後，拍成入選威尼斯影展競賽單元的《意外》及《車手》，利用擠迫都市空間營造壓迫感，凸顯角色龐大心理壓力；葉璇更憑前者獲香港電影金像獎最佳女配角獎。

在《殺破狼II》，鄭保瑞將為救愛女不惜一切的獄警推向深淵，一場獄中暴動戲看得人熱血沸騰，獲香港電影金像獎最佳動作設計獎。

▲ 《車手》

暴力美學淋漓盡致

在參展柏林並屢獲殊榮的近作《智齒》中，藉描寫低下階層掙扎求存，把宗教意象、寬恕與贖罪的主題，融會於黑白反差的強烈影像風格中，其獨步影壇的暴力美學發揮到淋漓盡致。

除執導電影，鄭保瑞近年亦致力提拔新晉，監製多部新導演作品，包括劉浩良的《衝鋒車》、黃慶勳的《麥路人》及劉國瑞的《白日青春》等。

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