【小學生學古文】教大獲馬會捐助2,500萬　推為期「看動畫．讀名篇」3年計劃

▲ 圖為介紹香港景點波鞋街的高小動畫。（教大提供圖片）

賽馬會「看動畫．讀名篇．識古文」學習計劃

啟動禮暨交流分享會



為響應教育局早前提出，於小學課程內加入文言文建議篇章的倡議，香港教育大學獲香港賽馬會慈善信託基金捐助港幣超過2,500萬元，推出「賽馬會『看動畫．讀名篇．識古文』學習計劃」，計劃為期3年，由2022/23學年開展，旨在深化學童古文與中華文化的知識，讓學童愉快學古文。

教大今日（4日）舉行啟動禮暨交流分享會，介紹該多媒體教材的內容及特色。計劃製作48集古詩文動畫，每個年級各設8集，每集動畫均以1篇古詩文為中心，涵蓋教育局推薦的40篇小學「建議篇章」，及8篇教大所選的增潤篇章，適合小一至小六學生使用。

其中，初小動畫聚焦古文知識及富趣味的中華文化常識，並邀得筆名草日的香港著名漫畫家梁仲基聯合製作，以香港校園為主場景，由活潑可愛的主角「游小魚」帶領觀眾乘坐時光機進入古詩文世界。

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高小動畫則由教大現代教育研究社攜手製作，特別加入香港景點及特色元素，例如城門水塘、波鞋街，或香港特色食物如雞蛋仔等，喚起小朋友的學習興趣。除動畫外，計劃並設多媒體學習平台、配套教案教材、親子閱讀繪本等，便利教師授課。教大校長張仁良致辭時表示，期望以創新方式，讓學生能夠輕鬆地認識這些音節優美的文言經典，承傳中國傳統文化的精粹。

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責任編輯：馮琪雅