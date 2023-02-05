【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死5失明

▲ 美國食品及藥物管理局（FDA） 警告，一款名為「EzriCare Artificial Tears」的人工淚液可能導致感染及致盲。（產品圖片）

不少人都有使用眼藥水或人工淚液的習慣，美國食品及藥物管理局（FDA） 警告，一款名為「EzriCare Artificial Tears」的人工淚液懷疑受污染，導致當地55人出現不良反應，當中1人血液感染死亡，另有人永久失明。

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綜合外媒報道，該款人工淚液被驗出含有極高抗藥性的「綠膿桿菌」（Pseudomonas aeruginosa），可能導致感染及致盲。

美國疾病管制與預防中心（CDC）發出健康警報，全美12個州共55人出現與產品有關的感染，當中1人因血液感染死亡，另有5人因眼部感染導致永久性失明。

據悉，該款人工淚液由印度藥廠Global Pharma Healthcare製造，在美國由EzriCare LLC及Delsam Pharma經銷，藥廠目前已召回產品。

FDA基於「缺乏測試和適當包裝」的問題，已將該款人工淚液下架，且禁止在美國販售。EzriCare亦在網站上發出通知，已即時停止銷售有關產品，並敦促消費者停止使用。

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責任編輯：羅嘉欣